Iberdrola ha alcanzado los 11.000 megavatios (MW) de capacidad instalada en EEUU, donde opera cerca de un centenar de plantas de generación en 25 estados a través de su filial Avangrid. La cifra consolida a la eléctrica española como uno de los principales actores del sistema energético norteamericano y refuerza un modelo de suministro autóctono, seguro y sostenible.

El hito se produce en un momento de fuerte crecimiento de la demanda eléctrica, impulsado por la electrificación de los hogares, el avance de la industria y la rápida expansión de los centros de datos. Con esa potencia, Iberdrola puede atender el consumo anual de más de siete millones de estadounidenses con energía de origen renovable y competitiva.

Más que nueve países

La dimensión del parque generador de Iberdrola en EEUU supera ya la potencia instalada total de nueve de los 27 países de la Unión Europea, lo que refleja el peso real del grupo en el sistema energético norteamericano. Una presencia construida a lo largo de décadas que se articula a través de una cartera diversificada de tecnologías renovables.

Tan sólo en los últimos meses, Iberdrola ha puesto en marcha cinco nuevas centrales que suman 850 MW de capacidad. La fotovoltaica True North, en Texas, aporta 321 MW; Camino Solar, en California, 57 MW; Daybreak Solar y Bakeoven Solar, en Oregón, 269 MW en conjunto; y Powell Creek, en Ohio, 202 MW.

Cinco plantas nuevas

La incorporación de estas centrales responde al escenario de demanda creciente y al compromiso del grupo de consolidar un suministro energético autosuficiente en EEUU. Iberdrola dispone, además, de una amplia cartera de proyectos para continuar creciendo en generación y sostener un modelo energético seguro y competitivo en el país.

El desarrollo de esa cartera se apoya en un plan inversor de gran envergadura: el grupo destinará 16.000 millones de euros a EEUU entre 2025 y 2028, lo que convierte al país norteamericano, junto con el Reino Unido, en el principal destino inversor de Iberdrola a escala global.

16.000 millones hasta 2028

De ese total, 12.000 millones se destinarán a infraestructuras de redes de transporte y distribución, mientras que los 4.000 millones restantes irán a nuevas centrales de generación. La apuesta por las redes es clave para integrar las renovables y garantizar la estabilidad del sistema eléctrico ante el crecimiento de la demanda.

Iberdrola cuenta ya con más de 50.000 millones de euros en activos en EEUU. A través de Avangrid, la compañía presta servicio a cerca de ocho millones de estadounidenses, emplea a 8.500 profesionales y sostiene 70.000 puestos de trabajo indirectos a través de su cadena de suministro.

Liderazgo global

A escala mundial, Iberdrola es la mayor compañía eléctrica de Europa y una de las dos más grandes del planeta, con una capitalización bursátil superior a los 135.000 millones de euros y unos activos de 161.000 millones.

En 2025, el grupo registró un beneficio neto récord de 6.285 millones de euros y opera 58.000 MW de capacidad en todo el mundo, de los que más de 45.000 MW son renovables.