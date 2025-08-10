Directo Barcelona – Como | Alineaciones, horario y dónde ver online el Trofeo Joan Gamper y resultado en vivo hoy
El Barcelona recibe en el Estadio Johan Cruyff al Como 1907 para disputar lo que será un apasionante Trofeo Joan Gamper. Los aficionados azulgranas podrán disfrutar del reencuentro con dos ex históricos de la entidad culé, ya que Cesc Fábregas es el actual entrenador del equipo italiano, mientras que a sus órdenes está Sergi Roberto, que llegó a ser capitán del conjunto azulgrana. En la web de OKDIARIO te contamos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto de este apasionante Barcelona – Como.
Barcelona – Como 1907, en directo
Fin a la pretemporada
El Barcelona pone punto y final a la pretemporada después de un verano en el que han tenido de todo. Primero recibieron el «no» inesperado de Nico Williams y tuvieron los problemas para su viaje a Japón, aunque finalmente iniciaron la gira asiática allí, donde ganaron al Vissel Kobe. Posteriormente, mientras se desarrollaba el culebrón que rodea a la figura de Marc-André Ter Stegen, viajaron a Corea del Sur y allí consiguieron golear al FC Seoul y al Daegu FC. Ahora, en este Trofeo Joan Gamper, los de Hansi Flick ponen fin a la preparación antes de comenzar la temporada el sábado que viene.
Presentación de la plantilla
En la previa del Barcelona – Como 1907 del Trofeo Joan Gamper 2025 los aficionados podrán disfrutar de la presentación de la plantilla que competirá este año por revalidar la Liga, la Copa del Rey y la Supercopa de España, pero también peleará por conquistar la Champions League después de caer en las semifinales de la última edición. Además, uno de los momentos más esperados será el de Ter Stegen agarrando el micrófono y dirigiéndose a los hinchas como capitán, después de que le hubieran devuelto el brazalete hace unos días. Todos esperan conocer qué dirá el germano, pero también la reacción de los aficionados, ya que hay cierto enfado por su comportamiento el último mes.
Partidazo en el Johan Cruyff
¡¡Muy buenas tardes a todos!! Bienvenidos a la retransmisión en directo y en vivo online del resultado, goles y minuto a minuto del Barcelona – Como 1907 que corresponde al Trofeo Joan Gamper. Recordamos que el club azulgrana trató por todos los medios que este choque se disputase en el Camp Nou, pero finalmente no consiguieron las licencias necesarias por el tema de las obras y Joan Laporta y compañía tenían que resignarse para que este encuentro ante los italianos se jugase en el Johan Cruyff, con mucho menos aforo.
Min 6
Joan García Pons
Centro de Iván Azón que va directo a los guantes de Joan García. Gran pase en profundidad de Sergi Roberto.
Min 2
Responde el Barcelona
Robo de Raphinha y Rashford estuvo lento para disparar a portería. Dio tiempo a que recuperase la posición el Como y el Barcelona no pudo disponer de una ocasión clara de gol.
Min 1
¡Joan García!
¡20 segundos ha tardado el arquero en detener un remate a bocajarro de Douvikas, pero estaba en fuera de juego y la acción se invalidó!
¡Comienza el partido!
Rueda el balón ya en el Johan Cruyff. ¡Sacó de centro el Como!
Ter Stegen
Recordamos que los aficionados han ovacionado a Ter Stegen después de su discurso de inicio de temporada.
¡5 minutos!
Faltan apenas 5 minutitos para que llegue la hora a la que está programado que comience este Barcelona – Como. Veremos si todo sigue de manera puntual o no.
Joan García y Ter Stegen
Hay que destacar que hoy Ter Stegen apareció con el número 1 en la espalda a dar su parlamento a todos los aficionados, mientras que Joan García lo lucirá ahora durante el partido del Trofeo Joan Gamper.
El Como 1907
Muchos aficionados están ansiosos por ver a este Como 1907 que entrena una leyenda del Barcelona como es Cesc Fábregas. Sergi Roberto, durante el calentamiento, también ha recibido el cariño por parte de los aficionados culés.
¿A qué hora empieza el partido Barcelona – Como 1907?
Después de esta presentación ya saltan a calentar al terreno de juego ambos equipos porque el partidazo entre el Barcelona y el Como comenzará a las 21:00 horas, una menos en las Islas Canarias.
Ter Stegen
«Buenas tardes. Compartimos la misma ilusión de volver al Camp Nou, donde queremos disfrutar muchos partidos esta temporada y queda poquito. Respecto a mí, ha sido importante solucionar el problema entre el club y yo y es momento de mirar hacia adelante. Toda la plantilla está con mucha ilusión para esta temporada y será muy exigente. Hemos trabajado para traer muchos éxitos y empezamos hoy con muchas caras conocidas y rivales con pasado. Gracias a los jugadores que han dejado el club y a los que se han ido cedidos. Les queremos dar la bienvenida y el apoyo a estos fichajes, con los que seremos mejores y más fuerte y encajan bien en este vestuario. Vamos a luchar por todos los trofeos y esperamos lograrlos con vuestra ayuda. Gracias a Hansi y su staff por el trabajo que han hecho. Tenemos una plantilla con mucho carácter y esperamos tener éxitos con estos colores y que sientan orgullo de nosotros. Os quiero, culés».
Hansi Flick
El técnico alemán se ha atrevido a hablar en castellano. «Muchas gracias por vuestro apoyo el año pasado. Vivimos momentos muy bonitos junots. Fue un año especial y queremos seguir con esta bonita historia. Trabajaremos duro y sin excusas. Queremos ganar muchos partidos y títulos. Visca el Barça y visca Cataluña».
Los nuevos
Ya están todos los futbolistas sobre el terreno de juego, salvo los nuevos, que van a saltar ahora. Serán presentados Roony Bardghji, Joan García y Marcus Rashford.
Los capitanes
Se acerca el momento en el que los capitanes, como Pedri, Raphinha, Frenkie de Jong, Araújo y Ter Stegen ingresen en el verde. Ahí tendrá que agarrar el micrófono el alemán y hablar ante los aficionados.
Lamine Yamal
Salta al verde Lamine Yamal luciendo ya el dorsal ’10’ que llevará en la espalda esta temporada. ¡Se vuelve loco el público!
¿Dónde puedo ver el Barcelona – Como 1907 en directo?
Mientras empiezan a salir ya los jugadores al terreno de juego recordamos que este Barcelona – Como 1907 se podrá ver en directo por TV3 o también por el canal de Youtube del cuadro azulgrana.
La presentación
¡Comienza uno de los actos más esperados en el Johan Cruyff! Empieza la presentación de la plantilla y comienzan a salir los miembros del cuerpo técnico.
Alineación del Barcelona hoy
Ya conocemos a los once escogidos por Hansi Flick para salir de inicio en este Trofeo Joan Gamper. Esta es la alineación oficial del Barcelona hoy contra el Como: Joan García; Eric, Araújo, Cubarsí, Balde; De Jong, Pedri, Fermín; Lamine Yamal, Raphinha, Marcus Rashford.
Todo preparado
Falta apenas una horita para que comience este apasionante Barcelona – Como 1907 que corresponde al Trofeo Joan Gamper que se juega en el Estadio Johan Cruyff.
Min 10
Sin ocasiones
Van pasando los minutos y por ahora no ha habido ninguna llegada muy peligrosa. Ahora fue Raphinha el que intentó un disparo lejano que se estrelló en un rival.