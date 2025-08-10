Directo Barcelona – Como | Alineaciones, horario y dónde ver online el Trofeo Joan Gamper y resultado en vivo hoy

El Barcelona recibe en el Estadio Johan Cruyff al Como 1907 para disputar lo que será un apasionante Trofeo Joan Gamper. Los aficionados azulgranas podrán disfrutar del reencuentro con dos ex históricos de la entidad culé, ya que Cesc Fábregas es el actual entrenador del equipo italiano, mientras que a sus órdenes está Sergi Roberto, que llegó a ser capitán del conjunto azulgrana. En la web de OKDIARIO te contamos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto de este apasionante Barcelona – Como.

Barcelona – Como 1907, en directo

Fin a la pretemporada

El Barcelona pone punto y final a la pretemporada después de un verano en el que han tenido de todo. Primero recibieron el «no» inesperado de Nico Williams y tuvieron los problemas para su viaje a Japón, aunque finalmente iniciaron la gira asiática allí, donde ganaron al Vissel Kobe. Posteriormente, mientras se desarrollaba el culebrón que rodea a la figura de Marc-André Ter Stegen, viajaron a Corea del Sur y allí consiguieron golear al FC Seoul y al Daegu FC. Ahora, en este Trofeo Joan Gamper, los de Hansi Flick ponen fin a la preparación antes de comenzar la temporada el sábado que viene.

Presentación de la plantilla

En la previa del Barcelona – Como 1907 del Trofeo Joan Gamper 2025 los aficionados podrán disfrutar de la presentación de la plantilla que competirá este año por revalidar la Liga, la Copa del Rey y la Supercopa de España, pero también peleará por conquistar la Champions League después de caer en las semifinales de la última edición. Además, uno de los momentos más esperados será el de Ter Stegen agarrando el micrófono y dirigiéndose a los hinchas como capitán, después de que le hubieran devuelto el brazalete hace unos días. Todos esperan conocer qué dirá el germano, pero también la reacción de los aficionados, ya que hay cierto enfado por su comportamiento el último mes.

Partidazo en el Johan Cruyff

¡¡Muy buenas tardes a todos!! Bienvenidos a la retransmisión en directo y en vivo online del resultado, goles y minuto a minuto del Barcelona – Como 1907 que corresponde al Trofeo Joan Gamper. Recordamos que el club azulgrana trató por todos los medios que este choque se disputase en el Camp Nou, pero finalmente no consiguieron las licencias necesarias por el tema de las obras y Joan Laporta y compañía tenían que resignarse para que este encuentro ante los italianos se jugase en el Johan Cruyff, con mucho menos aforo.