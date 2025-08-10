FÚTBOL

Todo sobre Cesc Fábregas: su edad, mujer, hijos, equipos donde ha jugado y su etapa como entrenador del Como

Descubre todo sobre Cesc Fábregas, entrenador del Como 1907: vida, familia, cuánto cobra, dónde jugó...

Cesc Fábregas dando instrucciones durante un partido con el Como. (Getty)

El Trofeo Joan Gamper se encuentra a la vuelta de la esquina y ya se ultiman los preparativos para que FC Barcelona, equipo anfitrión, y Como 1907, se jueguen el todo por el todo en el Estadi Johan Cruyff de la Ciudad Condal, donde miles de seguidores disfrutarán otro año más de una de los torneos veraniegos más populares y míticos de nuestro país. El conjunto blaugrana, tras caer derrotado en 2024 frente al Mónaco, por un contundente 0-3, intentará recuperar la corona ante el equipo de un viejo conocido en Can Barça, Cesc Fábregas, que se ha convertido en uno de los entrenadores de moda después de liderar un proyecto interesantísimo en el conjunto italiano.

Cuántos años tiene Cesc Fàbregas

Cesc Fábregas, a sus 38 años de edad, se ha convertido en uno de los técnicos del momento. A pesar de su ‘juventud’ en los banquillos, su equipo, el Como 1907, posee una personalidad y un carácter increíble en el terreno de juego, que le permitió, por ejemplo, acabar la temporada pasada entre los 10 mejores equipos de la Serie A. Cabe destacar que, además de ser entrenador del equipo italiano, Fábregas también es parte del accionariado del club desde el pasado año 2022, lo que le facilitó su llegada a los banquillos para demostrar su talento y su magia que ya explayó por los terrenos de juego en su etapa como futbolista.

Dónde vive Fábregas

El exjugador y actual entrenador catalán, actualmente, reside en la localidad de Locate Varesino, muy cerca de Como, Italia, donde está instalado el equipo al que dirige. Atrás dejó la ciudad de Mónaco, donde firmó su última gran aventura como futbolista, Londres, escenario donde se curtió como estrella del fútbol y que lo convirtió en lo que es hoy en día Cesc, o Barcelona, donde creció y posee prácticamente a gran parte de su familia.

Quién es la mujer de Cesc Fábregas y cuántos hijos tiene

Además de triunfar en el mundo del fútbol, Cesc también lo ha hecho en la vida. El de Arenys de Mar ha formado una gran familia junto a su esposa, Daniella Semaan, y con la que ha tenido tres hijos en común: Lía, Capri y Leonardo. Además, a ellos se unen María y Joseph, dos hijos nacidos del anterior matrimonio de la modelo con el empresario libanés Elie Taktouk. Tal y como resaltamos líneas atrás, la familia está instalada actualmente en el país transalpino tras comenzar una nueva etapa en el Como 1907, donde triunfan profesionalmente.
En qué equipos ha jugado Cesc Fábregas
El catalán, en Como, finalizó una carrera como futbolista para el recuerdo. En 2023, colgó definitivamente las botas para dedicarse a la dirección deportiva en el conjunto italiano. No obstante, antes había hecho historia con algunos de sus respectivos equipos y sobre todo con la selección española de fútbol, con la fue partícipe de las mayores gestas registradas por el combinado nacional (ganó dos Eurocopas y un Mundial), además de ser decisivo en momentos de cierta tensión, como, por ejemplo, en la ya famosa y mítica tanda de penaltis ante Italia en la Euro 2008, la cual rompió un techo y un maleficio para dar paso a la época más dorada de España.
Fábregas, desde muy temprana edad, fue fichado por el FC Barcelona antes de dar un valiente paso e instalarse en Londres para formarse en el Arsenal, donde Wenger se convirtió en su mentor y guió a Cesc para convertirlo en el futbolista que siempre quiso. Después de esta aventura, volvió a casa, volvió al FC Barcelona para permanecer tres temporadas antes de firmar por el Chelsea. Antes de recalar en el Como 1907, donde jugó 17 partidos firmó su última gran aventura en el Mónaco antes de retirarse definitivamente de los terrenos de juego.

Cuánto gana Cesc Fábregas como entrenador del Como

Según cuentan algunos medios italianos especializados, Cesc Fábregas, actualmente, cobra entre 1,5 y 2 millones de euros como técnico del Como 1907, una cantidad lejana a los técnicos que más cobran en la Serie A, como puede ser el caso de Antonio Conte en el Napolés, donde gana unos 6,5 millones de euros al año, o Thiago Motta en la Juventus, con 3,5 millones, entre otros.

