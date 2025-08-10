Todo sobre Cesc Fábregas: su edad, mujer, hijos, equipos donde ha jugado y su etapa como entrenador del Como

El Trofeo Joan Gamper se encuentra a la vuelta de la esquina y ya se ultiman los preparativos para que FC Barcelona, equipo anfitrión, y Como 1907, se jueguen el todo por el todo en el Estadi Johan Cruyff de la Ciudad Condal, donde miles de seguidores disfrutarán otro año más de una de los torneos veraniegos más populares y míticos de nuestro país. El conjunto blaugrana, tras caer derrotado en 2024 frente al Mónaco, por un contundente 0-3, intentará recuperar la corona ante el equipo de un viejo conocido en Can Barça, Cesc Fábregas, que se ha convertido en uno de los entrenadores de moda después de liderar un proyecto interesantísimo en el conjunto italiano.

Cuántos años tiene Cesc Fàbregas

Cesc Fábregas, a sus 38 años de edad, se ha convertido en uno de los técnicos del momento. A pesar de su ‘juventud’ en los banquillos, su equipo, el Como 1907, posee una personalidad y un carácter increíble en el terreno de juego, que le permitió, por ejemplo, acabar la temporada pasada entre los 10 mejores equipos de la Serie A. Cabe destacar que, además de ser entrenador del equipo italiano, Fábregas también es parte del accionariado del club desde el pasado año 2022, lo que le facilitó su llegada a los banquillos para demostrar su talento y su magia que ya explayó por los terrenos de juego en su etapa como futbolista.

Como 1907 is delighted to confirm that @cesc4official will become head coach of the men’s team on a four-year contract. As planned @Osian_Roberts will now be fully focused on his role as Head of Development for Como 1907, tasked with creating a Como Culture within the… pic.twitter.com/4bs11jPIVu — Como1907 (@Como_1907) July 19, 2024

Dónde vive Fábregas

El exjugador y actual entrenador catalán, actualmente, reside en la localidad de Locate Varesino, muy cerca de Como, Italia, donde está instalado el equipo al que dirige. Atrás dejó la ciudad de Mónaco, donde firmó su última gran aventura como futbolista, Londres, escenario donde se curtió como estrella del fútbol y que lo convirtió en lo que es hoy en día Cesc, o Barcelona, donde creció y posee prácticamente a gran parte de su familia.

Quién es la mujer de Cesc Fábregas y cuántos hijos tiene