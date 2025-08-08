El Barcelona ventila en dos años el mercado de fichajes del que tanto presumió: Iñigo es el último

La salida de Iñigo Martínez del Barcelona rumbo a Arabia Saudí como agente libre confirma que el club culé se ha ventilado en solamente dos años aquel mercado de fichajes de 2023 del que tanto presumió. En dos temporadas, la entidad blaugrana ya no tiene entre sus filas a Iñigo, Gündogan, Cancelo, Joao Félix y Vitor Roque. Oriol Romeu también se encuentra a punto de salir.

Falta el comunicado oficial del club, pero la salida de Iñigo Martínez es cuestión de horas. Se va libre al Al Nassr de Arabia Saudí en uno de los grandes bombazos de este verano. Un movimiento que nadie esperaba. Se marcha así el último de los seis fichajes que el Barcelona realizó en 2023 y de los que tanto presumió durante aquel verano.

Hace dos temporadas, el Barcelona presumió de su gran mercado de fichajes con seis firmas que parecía podían revolucionar el equipo. Pero no le salió nada bien al club, con Xavi de entrenador en aquel momento, en lo deportivo. A la postre se ha confirmado que no han sido fichajes rentables para la entidad catalana. Todos ya están fuera del club o lo van a abandonar en las próximas horas.

En solamente dos años, el Barcelona se ha ventilado esos seis fichajes con los que tanto se relamía. En 2023, el club azulgrana presumió de fichar a Gündogan, Iñigo Martínez, Joao Cancelo, Joao Félix, Oriol Romeu y Vitor Roque. Ya no queda ni uno.

Iñigo se va libre a Arabia

Iñigo Martínez ha sido el último en marcharse tras dos años como blaugrana. Ha sido el más rentable de todos a pesar de marcharse libre, ya que el pasado curso fue el mejor defensa de la plantilla y los de Flick ganaron la Liga, la Copa del Rey y la Supercopa de España. Oriol Romeu volvió este verano al Barça, pero se espera que también salga. No cuenta para el club.

Los otros cuatro fichajes ya no están en el Barcelona. Vitor Roque se fue traspasado a Palmeiras tras una cesión en el Betis que no funcionó. Gündogan volvió al Manchester City sin pena ni gloria. Joao Cancelo se fue a Arabia Saudí al igual que Joao Félix, que será compañero de Iñigo en Al Nassr. Joao Felix, antes de eso, estuvo en Chelsea y Milan. Y tampoco cuajó. Tres de los seis ya están en Arabia Saudí, otro en Brasil, otro en la Premier y Oriol sigue buscando equipo.