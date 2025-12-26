La larga travesía de ocho mujeres con cáncer de mama: «Lloramos mucho pero también reímos a raudales»

El documental Sacar Pecho camino de los Premios Goya narra una dura y exigente travesía de ocho mujeres diagnosticadas con cáncer de mama por la ruta de Sa Travessa de la Serra de Tramuntana. Una experiencia vital inolvidable que les ha servido a las protagonistas del documental a no solo mantener el contacto, sino a tejer vínculos profundos entre ellas.

Entre risas, lágrimas y paisajes imborrables, recuerdan los momentos más intensos y especiales de este emblemático recorrido mallorquín y reflexionan sobre cómo el humor, el dolor y la experiencia compartida las unieron en un camino que volverían a recorrer sin dudarlo.

PREGUNTA– Ya vemos que, después de rodar el documental, mantienen el contacto. ¿También se han hecho amigas?

ISABEL.– Mucho. Yo tengo mucho respeto por la palabra amistad, pero considero que ellas sí son amigas. Sí, sí. También quería hacer un inciso: es verdad que durante el rodaje lloramos mucho, pero también reímos a raudales y nos lo pasamos muy, muy bien. Lo volveríamos a hacer mañana mismo (risas).

P.– ¿Qué momento de la travesía o qué zonas de la Serra de Tramuntana les gustaron más?

ANA.– Primero quiero decir que hubo momentos que eran realmente de humor, pero también había partes en las que utilizábamos el humor como herramienta para hablar desde el dolor. En cierta manera, creo que también fue nuestra forma de conectar, a través del humor. Reímos y lloramos. La anécdota es que fue todo muy guay. Yo no me voy a olvidar de Estellencs, de Cala Estellencs.

SHERRYELLANE.– A mí me gustó muchísimo el último tramo, cuando vislumbramos Sa Dragonera. Vimos la bajada del sol sobre Sa Dragonera.

JOANA.– A mí lo que más me gustó fue la cima del Puig Major.

ISABEL.– Pues yo, como buena pollensina, me quedo con el principio de la ruta en Pollença y ver el panorama de todo lo que nos quedaba por recorrer. Al principio pensé que sería muy duro. “No sé si podré llegar”, comentaba. Pero ahora lo volvería a hacer, y con los ojos cerrados.

LEYRE.– Yo estoy con Ana, con Cala Estellencs, porque fue un momento muy emocionante. Allí se hablaron de muchas cosas muy importantes. También me gustó mucho el final, porque era como la despedida a todo, con las vistas de Sa Dragonera. Cada tramo tuvo su momento especial y su carga emocional. Y es cierto que la subida al Puig Major… no puedes olvidar ese momento en el que llegas a la cima. Pero también es verdad que entonces ves, metafóricamente hablando, todo lo que te queda por bajar, que no es poco. Ese momento fue un momentazo. Yo nunca había subido al Puig Major y me encantó. Además, había un atardecer espectacular en aquel momento y fue increíble. Las vistas fueron una experiencia única.

DOCTORA PERELLÓ.– Yo no estuve en la travesía. Quería hacerla, pero la guionista no quería que estuviera el equipo médico, que era nuestra idea inicial. Aun así, nos dejaron ir un día al rodaje y me encantó el momento del reencuentro con ellas, que además lo tenemos grabado y es súper bonito. Yo me quedo con ese momento.