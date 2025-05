Ilkay Gündogan ha roto su silencio sobre la que para muchos fue una sorprendente salida del Barça tras apenas una temporada vistiendo de azulgrana. El internacional alemán explicó con claridad los motivos que le llevaron a dejar el club catalán al final de la pasada temporada, en la que fue una pieza fundamental para Xavi Hernández en un mal año para los culés.

El mediocentro, que regresó al Manchester City apenas un año después de su llegada a Barcelona, asegura que su marcha no obedeció a un bajo rendimiento deportivo, sino a una serie de circunstancias en las que el factor económico y la planificación del club tuvieron un papel determinante.

«Siempre soñé con jugar en el Barça, y lo he cumplido», afirmó Gündogan, que pese a un año difícil en el club culé, conserva buenos recuerdos pese a su abrupta salida, con guiño a Xavi Hernández: «Tuve una conversación con Xavi sobre mi futuro en abril de 2024. Por cierto, creo que Xavi es un buen entrenador; jugamos bien juntos con él, solo el Real Madrid fue demasiado fuerte.

Gündogan destacó que cuando fichó por el Barça lo hizo con la idea de aportar su experiencia en un proyecto ambicioso, algo que sintió que ya no era prioritario para la entidad. «Originalmente me contrataron como un jugador que aportaría su experiencia al equipo y al club», recordó, aunque no obstante, con el paso de los meses, fue percibiendo un cambio de rumbo: «Al final, pensé que era mejor irme; incluso en el club, percibí que, a pesar de lo que consideraba una temporada muy decente, estaban a favor de mi salida, principalmente por razones económicas».

El exjugador del Borussia Dortmund y del propio City dejó claro que no quería convertirse en un problema para nadie dentro del vestuario ni en las oficinas del Camp Nou, como confesó en una reciente entrevista al diario alemán Bild, donde explica: «Soy de los que no se van a quedar por el contrato para causarle problemas a nadie».

Uno de los puntos más llamativos de su entrevista gira en torno a Hansi Flick, con el que comparte una buena sintonía desde etapas anteriores, dejando entrever cierta decepción por cómo se gestionó su situación: «Hansi y yo siempre nos hemos llevado muy bien, y después de las vacaciones, me sentí motivado para volver a jugar con él. Esperaba un intercambio intenso. Pero no fue así».

Según explicó, la falta de contacto fluido con el nuevo cuerpo técnico fue otra señal de que su continuidad no entraba en los planes: «El club, al parecer, tenía otros planes. No se concretó mucho. Hansi, por ejemplo, me contactó el día de mi cumpleaños. Me alegró mucho. Lo felicito sinceramente a él y al club por su éxito actual».

La decisión final, sin embargo, vino impulsada por un comentario en clave familiar. Gündogan relató que su esposa, Sara, le sugirió con tono medio en broma que llamara a Pep Guardiola: «Lo hice al día siguiente. Pep dijo inmediatamente: ‘Me encantaría’».

A partir de ese momento, las negociaciones fueron rápidas y el retorno del centrocampista a Manchester se concretó sin grandes obstáculos: «Esa es la historia completa. Y ahora todo está bien como está. Me siento increíblemente cómodo aquí en Manchester y confío en que tarde o temprano volveremos al nivel de los mejores equipos».