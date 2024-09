Gündogan analiza su paso por el Barcelona: «Fue una experiencia dura, pero…»

Ilkay Gündogan fue uno de los sacrificados por el Barcelona para poder acercarse a esa regla del 1:1 e inscribir a Dani Olmo. El centrocampista alemán regresó al Manchester City en los últimos días de mercado. Un mes después de su marcha, el futbolista ha analizado cómo fue su paso por el club catalán, donde apenas estuvo una temporada.

«Fue una experiencia dura, pero también maravillosa», dijo Gündogan sobre su paso por el Barcelona. Allí se enfrentó al que fue el mejor equipo de la temporada pasada, el Real Madrid, que ganó Liga y Champions: «Jugábamos contra un Real Madrid muy complicado. Me siento muy privilegiado por haber jugado en el Barcelona. En otras circunstancias, quizá las cosas hubieran sido distintas. Fue una experiencia dura pero también maravillosa. No me arrepiento en absoluto», comentó.

No obstante, Gündogan se mostró muy feliz de haber podido vestir la camiseta del Barcelona y cumplir «uno de mis sueños de la infancia». «Jugué en uno de los equipos más grandes del mundo. Cumplí uno de mis sueños de la infancia, jugar en el Barça y llevar ese escudo», sentenció el centrocampista germano.

Aunque el futbolista del Manchester City reconoció que se quedó con ganas de poder levantar un título con el Barça: «Quizás la gente mire la temporada pasada y piense que no ganamos nada. Eso es cierto. Pero si miras cómo jugamos, teníamos 85 puntos al final de la temporada, solo tres menos que el año anterior, cuando ganaron la Liga».

Gündogan regresa al City

Respecto a su vuelta al Manchester City, Gündogan reveló que en cuanto le comunicaron que existía la opción de volver al cuadro inglés, habló con Pep Guardiola: «Cuando tuve claro que sería fantástico volver, hablé con Pep». «Lo llamé y le pregunté si se lo imaginaba. No de la nada. Lo había pensado. Era algo que personalmente quería hacer y no tenía mucho que perder, ¿sabes?», agregó Ilkay.

El ya ex internacional alemán, tras dejar la selección el pasado verano al acabar la Eurocopa, dijo que «estaba un poco nervioso antes de la decisión», pero reconoció que «fue una buena decisión». «Obviamente, mi relación con Pep siempre fue buena. A pesar de que estuve en Barcelona el año pasado, tuvimos algunas llamadas telefónicas. De hecho, también nos vimos allí una vez», explicó.

«No hay razón para ocultar que tenemos una buena conexión, pero al final nunca se sabe cómo reaccionará la gente o qué pensará ante determinadas situaciones. Así que cuando lo mencioné y recibí una gran respuesta, me sentí aliviado», declaró Gündogan sobre su retorno al City. En pleno debate sobre su futuro el pasado verano se habló de una posible vuelta a Turquía, algo que el germano no descarta hacer antes de colgar las botas: «Sería algo que me llenaría de orgullo, pero al final hay que mirar las circunstancias en un momento determinado».

No obstante, su vuelta a Turquía no se dará a corto plazo. Gündogan está muy contento en el Manchester City y con ganas de hacer algo grande de la mano de Pep Guardiola: «La realidad es que estoy aquí jugando en el mejor club y en el mejor equipo de fútbol del mundo. No creo que haya nada comparable a eso ahora mismo».