Dani Olmo responsabiliza a Lamine Yamal por su cumpleaños: «Ya sabe lo que puede y no puede hacer…»

Lamine Yamal sigue siendo el foco de atención en el Barça, no sólo por su talento sobre el terreno de juego, sino también por su creciente notoriedad fuera de él. El joven delantero azulgrana, recién cumplidos los 18 años, celebró su mayoría de edad con una fiesta que no pasó desapercibida y que ha generado un revuelo mediático sin precedente, desde todos los sectores. Hasta para sus propios compañeros, como Dani Olmo, es sorprendente su precocidad.

En este contexto, el mediapunta, compañero en el Barça y en la selección, ha salido al paso de las críticas con una declaración clara y firme, responsabilizándolo de todo: «Lamine Yamal es un tío inteligente para su edad, sabe lo que puede hacer y lo que no, no tengo nada que decirle».

Olmo se refirió a la situación del joven extremo con serenidad y confianza en su madurez. «No hay nada que juzgar. Eran sus vacaciones, era su fiesta. No ha hecho nada malo tampoco», afirmó el mediapunta de Terrassa, descartando cualquier tipo de reproche hacia su compañero. Y es que, según Dani Olmo, Lamine Yamal es plenamente consciente de sus responsabilidades pese a su juventud.

🎙️ Dani Olmo, sobre la fiesta de cumpleaños de Lamine, en @partidazocope

🤣 «Yo no tengo 18 años y mi fiesta no sería igual»

🙅🏻‍♂️ «No hay nada que juzgar y no ha hecho nada malo. Él ya sabe lo que puede y no puede hacer y no tengo que darle ningún consejo»

📻 #PartidazoCOPE pic.twitter.com/d2Vlt8eTtk

— El Partidazo de COPE (@partidazocope) August 1, 2025