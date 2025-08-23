La Guardia Civil desmantela dos talleres ilegales de reparación de vehículos en Menorca

La Guardia Civil ha desmantelado dos talleres ilegales de reparación de vehículos, ubicados en las inmediaciones del polígono industrial de Ciutadella, en Menorca, y ha denunciado a dos hombres, ambos de 34 años y de nacionalidad española.

Según ha informado el Instituto Armado en un comunicado, las inspecciones se produjeron durante la realización de una patrulla rutinaria por parte de los agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil por las inmediaciones del polígono. En ese momento los agentes detectaron la primera de las dos instalaciones sospechosas que albergaba actividad comercial.

En el interior de la instalación localizaron doce vehículos en proceso de reparación, así como tres elevadores de columna en pleno funcionamiento, máquina montadora-desmontadora de neumáticos, máquina cargadora de aires acondicionamos para vehículos, compresor de aire, máquina para regular las luces de los vehículos, un toro mecánico y una gran cantidad de herramientas.

El responsable de estas instalaciones ya había sido denunciado con anterioridad en el año 2017 por agentes del SEPRONA de la Guardia Civil en otro taller ilegal en el casco urbano de Ciutadella.

Igualmente, en una parcela de suelo rústico la Guardia Civil desmanteló otro taller ilegal dedicado a la reparación mecánica, chapa y pintura de vehículos, donde el responsable se dedicaba en su tiempo libre a la reparación de vehículos a particulares.