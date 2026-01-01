Omar Mascarell da carpetazo a la Copa África y vuelve a la isla, y esa es una muy buena noticia para Jagoba Arrasate, que podrá volver a contar con un jugador que se encontraba antes de su marcha a Marruecos en un gran estado de forma. El centrocampista canario jugó 45 minutos ante Argelia, en el último partido de la fase de grupos que disputó Guinea Ecuatorial.

Guinea Ecuatorial ha estado por debajo de las expectativas y ha acabado último clasificado de su grupo, por detrás de Argelina, Burkina Faso y Sudán. Los guineanos no han sumado ni un solo punto, pero el centrocampista del Mallorca ha sido titular en los tres partidos. En los dos primeros jugó los 90 minutos, mientras que ayer su participación se redujo a los primeros 45 por petición expresa del club mallorquín, dado que su selección ya estaba eliminada.

Omar Mascarell se ha perdido los dos últimos encuentros que ha disputado el Mallorca, ante el Deportivo en la Copa del Rey y ante el Valencia en Liga, pero debería llegar a la isla en las próximas horas y es seguro que estará en condiciones de jugar ante el Girona el próximo domingo, en un choque clave para los dos equipos.

En cuanto a su futuro, ya que es uno de los cinco que acaban contrato el 30 de junio, el club está contento con el rendimiento del jugador y le ha ofrecido un año más, aunque eso sí, la idea es buscar otro centrocampista de sus condiciones para la próxima temporada. Mascarell cumplirá 33 años en febrero próximo, así que aún le queda gasolina y en consecuencia lo que busca es algo que le proporcione más estabilidad durante al menos dos temporadas más.

Veremos qué pasa al final porque la decisión será del futbolista, pero tanto su entorno como él ya saben que el Mallorca le quiere en su plantilla como mínimo hasta junio de 2027.