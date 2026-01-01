Muere un indigente de 52 años en la calle Colliure de Palma en las primeras horas de 2026

Apenas habían pasado unos minutos desde que el calendario marcara el inicio del nuevo año cuando la ciudad despertó, sin saberlo, a una de esas tragedias que rara vez ocupan grandes titulares. Varias llamadas alertaban a los servicios de emergencia: en la calle Colliure, en la capital balear, yacía el cuerpo sin vida de un hombre. Había muerto en la calle, en silencio, en una noche muy fría.

El fallecido, nacido en 1973, era una persona sin hogar conocida en el barrio. Muchos vecinos lo habían visto durante años refugiarse en un parque cercano, buscando cobijo entre cartones y mantas. Algunas noches dormía en un portal; otras, en el resguardo improvisado de una entidad bancaria. Su vida transcurría así, a la intemperie, marcada por la precariedad y, según apuntan las primeras informaciones, por algún tipo de patología que hacía aún más dura la supervivencia diaria en la calle.

El año 2026 comenzó, para él, sin celebraciones ni campanadas. Solo frío. Mucho frío. Sobre las cuatro o las cinco de la madrugada, la Policía Nacional daba por cerrado el informe mientras los empleados de la funeraria procedían al traslado del cuerpo al Instituto de Medicina Legal. El protocolo se cumplía con la discreción habitual, esa que acompaña a quienes se van sin hacer ruido, sin familia a la vista, sin un hogar al que volver.

Una vez más, este fallecimiento pone de manifiesto la tragedia silenciosa de las personas sin techo: vidas que transcurren al margen, muertes que apenas alteran el pulso de la ciudad. Historias que empiezan y terminan en la calle, recordándonos que, incluso en una noche de estreno y esperanza, hay quienes siguen quedando fuera de todo.