Una madre colombiana da a luz al primer bebé de Baleares de 2026

El primer bebé nacido este nuevo año 2026 en los hospitales públicos de Baleares se llama Olivia Sánchez Salazar y ha venido al mundo a las 00.50 horas en el Hospital de Son Espases.

Según han informado este miércoles desde el Servicio de Salud y el Hospital Son Espases, la pequeña Olivia ha pesado 2.580 gramos y sus padres son colombianos.

También en el Hospital de Son Espases, el último bebé nacido antes de que comenzara el año ha sido Keiler David Bello Mina, que ha venido al mundo a las 23.09 horas del miércoles.

En las Pitiusas, el primer bebé nacido este 2026 ha sido una niña, con un peso de 3.200 gramos, en el Hospital de Can Missess a las 05.53 horas.

La niña se llama Marwa Udari Checa y se trata de la primera hija de la pareja formada por Zaid Udari, natural de Marruecos, y la ibicenca Mª Luisa Checa Carrasco.

El parto de Can Misses ha sido el segundo de Baleares, empatado con el parto del Hospital de Manacor que a las 05.53 recibía a Liam Ismael Espínola Ortiz.

El primer bebé nacido hace un año, en 2025, en los hospitales públicos de Baleares se llamó Dylan Luis y vino al mundo a las 00.52 horas, en el Hospital de Can Misses.

Según informaron desde el Servicio de Salud, el pequeño Dylan Luis pesó 4.000 gramos.

En cuanto al resto de hospitales públicos de las Islas, a las 03.08 horas del 1 de enero de 2025, nació Israel, con un peso de 3.010 gramos, en el Hospital Son Llàtzer.