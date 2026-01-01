Cada 1 de enero, la Orquesta Filarmónica de Viena nos felicita el nuevo año de un modo especial ya que transforma el Salón Dorado del Musikverein en el epicentro de la música clásica, con un concierto que se ha convertido en una tradición universal. El evento no sólo es una celebración de la música, sino también un símbolo de unidad y optimismo, ideal para dar la bienvenida al año nuevo. Esta edición, la número 86, combina piezas consagradas del repertorio vienés con sorpresas que reflejan la evolución de este encuentro histórico. Conozcamos a continuación cuál va a ser el programa del concierto de Año Nuevo de la Filarmónica de Viena 2026.

En el centro del Programa del concierto de Año Nuevo de la Filarmónica de Viena está la familia Strauss, cuyas obras son el corazón del evento cada año. Con valses, polcas y marchas, el programa no sólo celebra el legado de estos grandes compositores, sino que en 2025 también rinde tributo a algunas de las figuras históricas que siempre han estado presente en este concierto.

Programa del concierto de Año Nuevo de Viena 2026 al completo

La Filarmónica de Viena, dirigida en esta ocasión por Yannick Nézet-Séguin, garantizará una interpretación magistral que promete emocionar tanto a los asistentes en el Musikverein como a los millones de espectadores que lo siguen desde sus hogares. Con una combinación de obras clásicas, innovaciones y los tradicionales bises finales, el Concierto de Año Nuevo 2026 será un comienzo perfecto para el año.

El evento está dividido en tres segmentos principales diseñados para ofrecer una experiencia musical llena de dinamismo y emoción. El concierto arranca a las 11:15 con la primera parte. Luego llega el descanso a partir de las 11:51 hasta las 12:15, hora en la que comienza la segunda parte que dura hasta las 13:45 horas.

Indigo y los cuarenta ladrones – Johann Strauss I.

Basada en el famoso cuento de Alí Babá y los cuarenta ladrones. Donausagen op 446 de Carl Michael Ziehrer

Galop Malapou op 148 de Joseph Lanner

Una pieza animada pero breve que hará las delicias de los asistentes. Brausteufelchen, Polka rápida, op. 154 de Eduard Strauss

Fledermaus-Quadrille, op. 363 de Johann Strauss II

El Carnaval de París, Galope, op. 100 de Johann Strauss I

de Johann Strauss I Obertura de la opereta La bella Galatea de Franz von Suppè

de Franz von Suppè Canciones de Sirenas, Polka mazurca, op. 13 [Arr. W. Dörner] de Josephine Weinlich

de Josephine Weinlich Dignidad de Mujeres. Vals, op. 277 de Josef Strauss

de Josef Strauss Polka Diplomática. Polka francesa, op. 448 de Johann Strauss II

de Johann Strauss II Vals del arco iris de Florence Price

de Florence Price Københavns Jernbane-Damp-Galop de Hans Christian Lumbye

de Hans Christian Lumbye Rosas del Sur, Vals, op. 388 de Johann Strauss II

de Johann Strauss II Marcha Egipcia, op. 335 de Johann Strauss II

de Johann Strauss II Palmas de la paz, Vals, op. 207 de Josef Strauss

Los bises

Como cada año, el concierto culminará con dos bises tradicionales que emocionan al público:

En el bello Danubio Azul, Vals, op. 314 – Johann Strauss hijo.

Uno de los valses más emblemáticos de la historia, acompañado de un elegante ballet. Marcha Radetzky, op. 228 – Johann Strauss padre. El público acompaña con aplausos rítmicos, creando un momento colectivo de celebración.

Finalmente, la fanfarria y el Himno de Eurovisión cierran el evento con solemnidad y elegancia.

Quién es el director del concierto de Año Nuevo de Viena

El director del Concierto de Año Nuevo de Viena 2026 es Yannick Nézet-Séguin, reconocido director franco-canadiense que debuta en este concierto tras dirigir miles de obras.

Cuánto dura el concierto de Año Nuevo de Viena

El Concierto de Año Nuevo de Viena 2026 tiene una duración aproximada de dos horas y media, incluyendo su breve intervalo.