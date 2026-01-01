Cómo se escribe «Año Nuevo» o «Añonuevo»: la RAE lo aclara y es oficial

Ahora que acabamos de estrenar el 2026, es posible que te surja una duda o que alguien te pregunte en el caso de que desees felicitar el año a algún amigo o familiar vía WhatsApp, ¿la forma correcta de escribir Año Nuevo, es separado y con mayúscula, o existe realmente la variante Añonuevo todo junto? Para muchos la duda casi ofende, pero lo cierto es que incluso quienes trabajan habitualmente con textos puede que duden al escribirlo. Por este motivo el cambio de año nos lleva también a hacer ese pequeño ejercicio de revisar normas ortográficas que muchas veces pasamos por alto o que no pensamos hasta que tenemos que usar el término.

Lo cierto es que aunque para muchos el término Año Nuevo esté claro como tal, es decir por separado y además en mayúscula, lo cierto es que tampoco debería extrañarnos que haya quien dude o que de hecho, lo escriba todo junto. Si lo pensamos, y precisamente si tenemos que fijarnos en los días importantes de la época Navideña, cuando llega el 24 de diciembre decimos Nochebuena, todo junto , y ayer mismo celebramos la Nochevieja, que sabemos que se escribe también todo junto, así que parece que es del todo normal que alguien diga, y escriba Añonuevo. Sin embargo, ante cualquier duda lo mejor que podemos hacer, es acudir a la RAE que aclara cómo se escribe el término para definir, el primer día del año.

Cómo se escribe «Año Nuevo» o «Añonuevo»: la RAE lo aclara

Si hacemos una consulta a la RAE, confirma que Año Nuevo, escrito en dos palabras y con mayúsculas iniciales, es la forma adecuada cuando nos referimos al 1 de enero como festividad o al inicio del año en sentido festivo o institucional. Es decir, cuando hablamos del día concreto o del acontecimiento que hoy se celebra en prácticamente todo el mundo, no debemos dudar. Por ello, si tienes pensado enviar felicitaciones del tipo «Feliz Año Nuevo y próspero 2026» a tus contactos, en WhatsApp, ya sabes que debes hacerlo por separado.

Y además debes escribirlo en mayúsculas, dado que de la misma manera que Navidad o Semana Santa, no deja de ser el nombre de una festividad y como tal, siempre va en mayúsculas.

La RAE recuerda además que esta es la grafía mayoritaria en España y en todo el ámbito hispanohablante cuando se hace referencia a la festividad, y que así debe mantenerse en textos formales, institucionales y periodísticos.

¿Es posible que utilicemos «Añonuevo» en alguna circustancia?

La sorpresa llega con la segunda opción: Añonuevo, todo junto.

La RAE explica que esta forma sí existe, aunque en el uso actual es del todo nulo. Es decir, que pueden encontrarse algunos textos antiguos en los que sí que se menciona «añonuevo» y además en minúscula, pero lo cierto es que escribirlo así actualmente no tiene sentido alguno. En la propia web de la RAE podemos encontrar varios ejemplos, pero todos ellos forman parte del diccionario histórico, es decir, que no es un término actual. En concreto, vemos que aparece en textos de 1910, 1918 o 1945.

Entonces ya nos queda del todo claro, que para la mayoría de contextos cotidianos, y más cuando se trata de medios de comunicación, administración, publicidad o de la redes sociales, y también en un mensaje personal, la opción que se tiene que utilizar es Año Nuevo, dos palabras y mayúscula.

¿Y por qué “Nochebuena” o “Nochevieja” van juntas?

Ahora ya sabemos que la forma correcta de escribir Año Nuevo es separado y además en mayúscula, pero puede entonces que te estés preguntando qué pasa con Nochebuena y Nochevieja que han sido tradicionalmente expresiones percibidas por los hablantes como un concepto único, y con el tiempo la lengua las ha convertido en palabras lexicalizadas. Es decir, dejaron de funcionar como un sustantivo más un adjetivo y pasaron a ser un término propio, compacto y reconocido para la festividad del 24 y del 31 de diciembre.

La RAE considera Nochebuena (una sola palabra y con mayúscula inicial cuando se refiere a la fiesta) la forma preferida y más asentada, aunque acepta también Noche Buena en dos palabras. Y con Nochevieja ocurre lo mismo: la grafía unida es la estándar y la más recomendada.

Estas dos festividades siguieron un proceso de evolución diferente al de Año Nuevo. Mientras Nochebuena y Nochevieja se fijaron como palabras propias, la expresión Año Nuevo nunca se fusionó; su estructura original, un sustantivo y un adjetivo, se ha mantenido intacta. Por eso hoy se escribe por separado, aunque también funcione como nombre de una celebración.

Con todo esto, el uso correcto queda completamente despejado: Año Nuevo va separado y en mayúsculas cuando hablamos del 1 de enero como festividad, y cualquier otra variante, incluida añonuevo, pertenece a usos históricos que ya no tienen presencia en el español actual. Las dudas aparecen cada año porque otras celebraciones sí se escriben juntas, como Nochebuena o Nochevieja, pero en este caso la norma no deja espacio para interpretaciones.