Un escocés avisa sobre lo que jamás hay que hacer al mudarse a España y los aplausos se escuchan hasta en Escocia

Según el Eurobarómetro de la Comisión Europea, sólo el 25% de los españoles es capaz de mantener una conversación fluida en inglés, frente al 47% de media en la Unión Europea. En este contexto, @lucaskjes, un joven escocés que vive en España, ha compartido un vídeo en TikTok en el que advierte del peor error que pueden cometer los emigrantes cuya lengua materna no es el español cuando llegan a nuestro país. «Lo peor que podrías hacer al mudarte a España es asumir que todo el mundo habla en inglés. Esto no tiene nada que ver con el nivel de inglés que se habla en España. Nada que ver. Se trata de la actitud que provocarás al venir aquí», afirma.

Y añade: «Si empiezas con la actitud de asumir que todos se van a acomodar a mí, empiezas con mal pie». Ahora bien, esto no significa que todo el que se vaya a mudar a España deba tener un nivel de español perfecto, pero al mes que «demuestre que has pasado más de cinco minutos intentándolo». El joven escocés asegura que ha conocido a «otros guiris y otros extranjeros que se han mudado aquí y se nota que no tenían interés por aprender».

El mensaje de un escocés que vive en España

@lucaskjes Is this common sense to most people? Yes it is. But not everyone 👀. So this video is for those people that give us guiri’s that are actually trying a bad rep 😤. ♬ original sound – Lucas J

«Lo peor que puedes hacer al mudarte a España es asumir que todo el mundo hablará inglés. Y no, esto no tiene nada que ver con el nivel de inglés que se habla en España. No tiene absolutamente nada que ver con eso. Todo tiene que ver con la actitud con la que llegas al país. Si llegas con la idea de que todo el mundo tendrá que adaptarse a ti, de que los demás van a acomodarse a tus necesidades, empiezas con muy mal pie.

Creo que es muy importante que, cuando te mudas a un nuevo país, recuerdes que tú eres el que llega de fuera. Tú eres el diferente en ese lugar. Eres tú quien se muda allí, no ellos quienes se mudan a tu país. Por eso, llegar con la actitud de “ya se las arreglarán para entenderme” es, sinceramente, un muy mal punto de partida.

¿Significa esto que necesitas hablar español perfectamente antes de mudarte a España? No. Pero sí necesitas tener un nivel respetable de español. Algo que demuestre que has dedicado más de cinco minutos a intentarlo, lo cual, por cierto, no es difícil de conseguir.

No tienes que ser un políglota ni una persona superinteligente que aprende idiomas de forma extraordinaria. Con dedicar unos diez minutos al día durante una semana ya puedes aprender lo más básico. Y si mantienes ese hábito durante un mes, podrás manejar interacciones simples en español sin problema.

Además, la actitud se nota. He conocido a otros griegos y a otros extranjeros que se han mudado aquí y se percibe claramente cuando no tienen ningún interés en aprender el idioma. Llegaron pensando que todo el mundo se adaptaría a ellos, y esa actitud no transmite una buena energía. Si yo puedo notarlo, imagínate lo que perciben las personas españolas. Sinceramente, puede resultar un poco irrespetuoso.

Así que, si te has mudado a España o estás pensando hacerlo, recuerda algo importante: deberías empezar cada interacción asumiendo que la otra persona no habla inglés y hacer tu mejor esfuerzo por comunicarte en español. Si luego esa persona habla un buen nivel de inglés y decide ayudarte en ese idioma, perfecto. Es muy amable por su parte. Pero eso no debería ser lo que des por hecho desde el principio».

El joven escocés explica en el vídeo que cuando alguien se muda a un nuevo país debería tener presente en todo el momento que llega a un entorno completamente diferente. Por eso considera que es un gran error hacerlo esperando que todos se adapten a él. En el caso de España, aunque no es necesario dominar el español a la perfección, es fundamental hacer un mínimo esfuerzo por aprender el idioma. Si ese aprendizaje se mantiene durante un mes, es posible defenderse en interacciones sencillas, como preguntar direcciones o pedir algo en un establecimiento.

Países donde mejor se habla inglés

Según el EF English Proficiency Index (EPI), en la categoría de dominio muy alto del idioma inglés se encuentran los siguientes países: Países Bajos, Noruega, Suecia, Croacia, Portugal, Dinamarca, Grecia y Austria.

En el nivel de dominio alto aparecen Alemania, Rumanía, Bélgica, Finlandia, Polonia, Bulgaria, Hungría, Eslovaquia, Estonia, Luxemburgo, Lituania, Serbia, República Checa, Chipre y Suiza. Por último, en la categoría de dominio moderado se incluyen Bielorrusia, España, Armenia, Moldavia, Ucrania, Albania, Italia y Francia.