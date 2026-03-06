Adiós al pasaporte: el requisito que van a necesitar los españoles para poder entrar en Reino Unido a partir de este día

Los españoles van a necesitar un nuevo requisito para entrar en Reino Unido a partir de este día, le diremos adiós al pasaporte de forma efectiva. El hecho de que Reino Unido decidiera salir de la UE por voluntad propia, después de la votación que lo cambiaría todo, ha llevado a los españoles que viven allí o que viajan a este país a cambiar determinados elementos. Detalles que pueden acabar siendo los que nos acompañarán en estos días que tenemos por delante. Un cambio de tendencia que puede acabar siendo el que nos dará un giro destacado de guion.

Ahora ya puedes estar despidiéndote del pasaporte lo que te está esperando es un trámite mucho más largo por una razón de peso, los viajaros deberán cumplir este requisito.

El pasaporte se despide para ir a Reino Unido

Van a necesitar este requisito los españoles para entrar en Reino Unido

Reino Unido se ha convertido en un país externo a la UE, aunque hasta ahora ha sido próximo a España, deberemos estar preparados para afrontar este cambio que supone el hecho de que se haya hecho efectivo ese Brexit que lo alejó del lugar que esperaríamos que estuviera. Ahora para escaparnos a Londres, necesitaremos realizar una serie de trámites imprescindibles.

Tal y como nos explican desde la web de exteriores: «A partir del 2 de abril de 2025, los españoles no residentes que viajen al Reino Unido necesitarán una autorización electrónica de viaje (Electronic Travel Authorisation – ETA). Esta autorización de viaje se exige ya a otras nacionalidades y, a partir del 2 de abril, entra en vigor para todos los europeos. Los viajeros que entren en el Reino Unido antes del día 2 de abril de 2025 y que permanezcan más allá de esa fecha para una estancia de corta duración no necesitan esta autorización. La autorización es necesaria para los españoles no residentes en el Reino Unido que se desplacen para una visita de corta duración por razones de turismo, negocios o visita familiar, entre otros motivos. La autorización electrónica de viaje no autoriza a trabajar en el Reino Unido».

Siguiendo con la explicación se puede solicitar online directamente: «Una autorización electrónica de viaje (ETA) le permite viajar al Reino Unido por turismo, visitar a la familia o por otras razones de hasta 6 meses. Una ETA cuesta 16 libras esterlinas». Previo pago de una cantidad que hace que la persona tenga este acceso a este país.

