La Guardia Civil sorprende a un conocido delincuente conduciendo un coche de alta gama en Ibiza

La Guardia Civil ha detenido en el puerto de Ibiza a un conocido delincuente, de 45 años y nacionalidad española, conduciendo un coche de alta gama, cuya documentación había sido falsificada. Está acusado de los delitos de apropiación indebida y falsedad documental.

Según ha informado el Instituto armado en un comunicado, los hechos ocurrieron durante un dispositivo de seguridad en la zona de embarque de ferris, donde los agentes observaron un vehículo de alta gama que estaba conducido por un individuo conocido por contar con numerosos antecedentes policiales.

Al proceder a la identificación y comprobación de la documentación del automóvil, los guardias civiles advirtieron diversas irregularidades ya que el color registrado en los papeles no coincidía con el real y se detectaron incongruencias en los elementos identificativos del vehículo.

Tras una inspección más exhaustiva, se constató que el número de bastidor registrado en el vehículo correspondía a otro automóvil robado en O Pino (A Coruña) el pasado mes de junio.

Asimismo, los agentes hallaron signos claros de manipulación en el bastidor, como placas troqueladas y remachadas de manera irregular, pegatinas no originales en las puertas y grabados defectuosos en la luna delantera, todos ellos indicios de falsificación.

Por todo ello, se procedió a la detención del hombre y a la intervención del vehículo valorado en 100.000 euros.