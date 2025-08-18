Vox denuncia en el Congreso que la Guardia Civil aparca la seguridad en Baleares para atender pateras

Los diputados de Vox en el Congreso de los Diputados, Javier Ortega-Smith, Ignacio Gil Lázaro, David García, Jorge Campos y Andrés Alberto Rodríguez Almeida, han registrado este lunes en la Cámara Bajo cuatro preguntas concretas al Gobierno relacionadas con la oleada de pateras que vive Baleares desde varios hace años y que se ha intensificado en los dos últimos. En una de ellas hay una denuncia: «¿Por qué se están retirando patrullas de Seguridad Ciudadana de la Guardia Civil para atender inmigrantes ilegales?».

OKBaleares ha adelantado este lunes la iniciativa del partido de Abascal, en voz del diputado por Baleares, Jorge Campos.

Se realizan cuatro preguntas al gobierno de Pedro Sánchez: 1.¿Por qué no se ha actuado para evitar la avalancha inmigratoria de la semana del 11 de agosto, cuando ya se sabía con bastantes días de antelación que se iba a producir?

2.¿Por qué se están retirando patrullas de Seguridad Ciudadana de la Guardia Civil para atender inmigrantes ilegales? 3.¿Está garantizada la seguridad ciudadana en Baleares? 4.¿Cuántos agentes del Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil están destinados actualmente en Baleares? ¿Cuántos agentes de cada uno de dichos cuerpos están destinados en cada isla del archipiélago?

Esta iniciativa lleva explícita una queja por la inacción del delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez, cuando la gran oleada de la semana pasada estaba advertida desde días antes.

Vox hace suya una queja de la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) advirtiendo que, ante la falta de efectivos, se está retirando personal dedicado a labores de seguridad ciudadana para atender a la llegada masiva de pateras.

Ya este domingo, el diputado nacional del partido de Abascal por Baleares, Jorge Campos, ha cargado contra el representante del gobierno de Pedro Sánchez en las islas. «Sigue la invasión. Ya le avisamos la semana pasada y no hizo nada. Si va a seguir demostrando su incompetencia, dimita. Es usted un peligro para la seguridad ciudadana de Baleares», ha publicado Jorge Campos en sus redes sociales.