Baleares completa una semana de récord de pateras con un promedio de 122 ilegales llegados cada día

Al finalizar una semana con la llegada de pateras absolutamente descontrolada, Baleares suma 855 inmigrantes ilegales llegados a las islas de lunes a domingo. Son los ilegales interceptados en las costas del archipiélago y que se repartían en 63 pateras rescatadas. Con éstos de estos días, las Islas Baleares alcanzan el registro total de 4.383 inmigrantes llegados en patera desde que empezó 2025.

La semana del récord histórico se traduce, por tanto, en un promedio de 122 inmigrantes ilegales llegados a las islas cada día de esta semana. Una cifra que las autoridades locales no dudan en calificar de «inasumible» mientras no se toman decisiones por parte del Gobierno central que es quien tiene todas las competencias en la materia. El promedio de pateras localizadas ha sido de 9 diarias.

Todo esto sucede cuando agosto anda desbocado y cuando los meses de noviembre y diciembre suelen ser los de más actividad en la ruta argelina. En 2024 fueron interceptados 5.900 ilegales en Baleares y todo apunta a que este año se superará esta cifra.

275 en enero, 543 en febrero, 132 en marzo, 319 en abril, 634 en mayo, 1056 en junio, 475 en julio y por ahora 921 en los pocos días que llevamos de agosto. Sólo en estos días se han interceptado 63 pateras.

Baleares ha recibido 63 pateras con 855 ilegales en siete días y la ruta argelina va desbocada y nadie sabe cuándo y con qué cifras terminará esta avalancha. La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha estallado este miércoles reclamando a Pedro Sánchez que actúe. No hay respuesta desde Moncloa ni desde los ministerios que deberían estar implicados. La falta de previsión y respuesta del Gobierno ha estado también en boca del presidente del Consell Insular de Formentera, que ha denunciado la falta de medios y efectivos de la Cruz Roja a la llegada de buena parte de las pateras de este episodio: «No había agua para darle a los niños». Sólo ha respondido el delegado del Gobierno en Baleares para quejarse de los lamentos del Govern balear ante esta dramática situación.