Baleares suma 707 inmigrantes ilegales esta semana tras la llegada hoy de dos nuevas pateras

Una patera, la segunda de este jueves, ha llegado este jueves a Cala Pi (Llucmajor, Mallorca) con 26 personas de origen subsahariano a bordo. Según la información facilitada por la Delegación del Gobierno, la embarcación ha sido interceptada a las 07.10 horas de este jueves.

Sólo este jueves han llegado al archipiélago dos embarcaciones con 48 personas a bordo.

Una patera con 22 personas de origen magrebí a bordo ha llegado esta madrugada a Formentera.

Según la información facilitada por la Delegación del Gobierno, la embarcación ha sido interceptada a las 02.50 horas de este jueves en la playa de Migjorn de la isla.

A esta hora, Baleares suma 707 inmigrantes ilegales llegados a las islas esta semana. Son los ilegales interceptados desde el lunes en las costas de archipiélago y que se repartían en 53 pateras rescatadas. Con éstos de estos tres días, Las Islas Baleares alcanzan el registro total de 4.235 inmigrantes llegados en patera desde que empezó 2025. Todo esto sucede cuando agosto anda desbocado y cuando los meses de noviembre y diciembre suelen ser los de más actividad en la ruta argelina. En 2024 fueron interceptados 5.900 ilegales en Baleares y todo apunta a que este año se superará esta cifra.

275 en enero, 543 en febrero, 132 en marzo, 319 en abril, 634 en mayo, 1056 en junio, 475 en julio y por ahora 773 en los pocos días que llevamos de agosto. Solo en estos días se han interceptado 48 pateras.

Baleares ha recibido más de 50 pateras con más de 600 ilegales en tres días y la ruta argelina va desbocada y nadie sabe cuándo y con qué cifras terminará esta avalancha. La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha estallado este miércoles reclamando a Pedro Sánchez que actúe. No hay respuesta desde Moncloa ni desde los ministerios que deberían estar implicados. La falta de previsión y respuesta del Gobierno ha estado también en boca del presidente del Consell Insular de Formentera que ha denunciado la falta de medios y efectivos de la Cruz Roja a la llegada de buena parte de las pateras de este episodio: «No había gua para darle a los niños». Sólo ha respondido el delegado del Gobierno en Baleares para quejarse de los lamentos del Govern balear ante esta dramática situación.