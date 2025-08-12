La oleada de pateras se intensifica en Baleares con 13 cayucos y 251 ilegales

Tras una semana de descanso, la ruta argelina que lanza miles de inmigrantes ilegales cada año a Baleares se ha reactivado y la llegada de cayucos a las islas se ha intensificado con fuerza. El número de personas migrantes llegadas en patera entre este lunes y este martes a las costas de Baleares se ha situado en 251 tras comunicarse el rescate de trece pateras en las últimas horas en diversos puntos de Baleares.

El número de personas migrantes llegados en entre este lunes y este martes a las costas de Baleares se ha situado en 251 tras comunicarse el rescate de nueve pateras en las últimas horas en diversos puntos de Baleares.

En total, según la información facilitada por la Delegación del Gobierno, el lunes llegaron siete pateras y hoy ya son seis las embarcaciones interceptadas.

Las últimas llegadas se han producido este martes. A las 04.00 horas se ha interceptado a un total de 31 personas de origen subsahariano en la Colònia de Sant Jordi.

A las 03.45 horas se ha interceptado a un total de 27 personas de origen magrebí en Playa Migjorn (Formentera). A las 03.02 horas se ha rescatado a un total de 23 personas de origen magrebí a 27 millas al sur de la isla de Cabrera.

A las 04.15 horas se ha rescatado a un total de 24 personas de origen subsahariano a 4 millas al sureste de la isla de Cabrera. A las 05.30 horas se ha rescatado a un total de 22 personas de origen magrebí a 9 millas al sur de la isla de Cabrera. Y a las 04.35 horas se ha interceptado a 27 personas de origen magrebí en zona Torrent S’Alga (Formentera).

Llegadas este lunes

Estas pateras se suman a las siete llegadas este lunes. A las 08.30 horas se rescató a un total de 9 personas de origen magrebí a 45 millas al suroeste de Ibiza. A las 08.35 horas se interceptó a un total de 4 personas de origen magrebí en la Colònia de Sant Jordi.

A las 10.15 horas se rescató a 33 personas de origen subsahariano 3 millas al sureste de Cabrera.

Más tarde, a las 21.26 horas del lunes se rescató a 4 personas de origen magrebí en línea de costa en zona de Costa en Faro de Ses Salines (Mallorca). A las 23.00 horas se interceptó a 17 personas de origen magrebí en Faro de la Mola (Formentera).

Todavía el lunes, a las 23.35 horas se interceptó a un total de 15 personas de origen magrebí en Faro de la Mola (Formentera). A las 23.56 horas se rescató a un total de 15 personas de origen magrebí a 5 millas al sur de Cabrera.

La ruta argelina se ha reactivado tras unos primeros días del mes sin detectarse ningún cayuco recién llegado al archipiélago. Una reactivación que se produce pocos días después de la reunión en la que la presidenta del Govern, Marga Prohens, reclamó a Pedro Sánchez ayuda y medidas concretas en el país de origen para evitar estas oleadas. Petición sin respuesta por parte del presidente del Gobierno.

Los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado en las islas así como Salvamento Marítimo ya están alertados porque la llegada de una patera a Baleares nunca es un hecho aislado y se prevén aún más llegadas en las próximas horas.