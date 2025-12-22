El tercer premio (90.693) y dos quintos premios (77.715 y 23.112), vendidos en Mallorca

El tercer premio (90.693) y dos quintos premios (77.715 y 23.112) del Sorteo de Navidad de la Lotería Nacional han sido vendidos en Mallorca.

El número 90.693 ha resultado agraciado con el tercer premio, dotado con 500.000 euros a la serie, y ha sido vendido en las localidades de Port d’Alcúdia, Cala d’Or y Consell. El número fue cantado a las 11.12 horas en el cuarto alambre de la quinta tabla.

Julià Vidal, del punto de venta de Cala d’Or se ha mostrado feliz por la venta del décimo, que compró hace tiempo algún turista o trabajador. Este punto de venta ya vendió dos quintos en 2023 en el Sorteo de Navidad, informa la agencia Europa Press.

Además, el número 77.715 ha resultado agraciado con el tercero de los ocho quintos premios del Sorteo de Navidad, dotado con 60.000 euros a la serie, y ha sido vendido en la administración de lotería de Carrefour de General Riera en Palma. El número fue cantado a las 11.06 horas en el segundo alambre de la quinta tabla.

Por su parte, el número 23.112 ha resultado agraciado con uno de los ocho quintos premios, dotado con 60.000 euros a la serie, y ha sido vendido en parte en Palma, en la administración de Carrefour del Coll d’en Rabassa.

El número fue cantado a las 10.34 horas horas en el primer alambre de la cuarta tabla.

Los premios del Sorteo Extraordinario de Navidad 2025 se comenzarán a abonar desde la tarde del 22 de diciembre, cuando finalicen tanto las verificaciones de los números extraídos como los procesos informáticos, como es habitual, y hasta el 23 de marzo de 2026.

Si los premios son inferiores a 2.000 euros por cada décimo o resguardo, se pueden cobrar exclusivamente en uno de los 10.869 puntos de venta de la red comercial de Loterías, a partir de la tarde del 22 de diciembre. En este caso, el premio puede cobrarse en metálico o a través de Bizum. Los premios de un importe igual o superior a 2.000 euros se cobrarán en las entidades financieras autorizadas: BBVA y Caixabank.