Los mejores memes del Sorteo de Lotería de Navidad 2025
Las redes sociales han usado mucho ingenio sobre la Lotería de Navidad
La Lotería de Navidad no solo reparte sueños y premios millonarios cada 22 de diciembre: también deja un rastro de risas y creatividad en redes sociales. Entre décimos, números históricos y momentos inesperados, los usuarios han convertido cada sorteo en un festival de memes que arrasan cada año, mezclando humor, actualidad y la típica desesperación por no tener el número ganador. Aquí recopilamos algunos de los mejores memes que demuestran que, además de ilusión, la Lotería también trae carcajadas.
Los mejores memes de la Lotería de Navidad 2025
Las locutoras de TVE cuando llevan diez segundos sin hablar.#loteriaRTVE #loteriadenavidad#LoteriaNavidad #LoteríaA3N#LoteriadeNavidad2025 pic.twitter.com/y0VloE4fHy
— CookieTriki (@cookietriki) December 22, 2025
El dinero no puede cambiar a la gente
Yo después de que me toque una pedrea: #loteriadenavidad #LoteriaRTVE pic.twitter.com/dZoMvUju8V
— Calero I de España (@LocuraCaleroRZ) December 22, 2025
#LoteriaRTVE #BuenosDías #FelizLunes #UnaNuevaVida
No me lo puedo creer
Me ha tocado el gordo
Los niños de San Ildefonso me han hecho rico
Otra vez pic.twitter.com/Hwd0Gif6e2
— GOBIERNO FRANKENSTEIN 😱 (@listillo69) December 22, 2025
Los pobres cuando nos toca lo echado:#LoteriaNavidad #LoteriaRTVE #LoteriadeNavidad pic.twitter.com/HQrjC5SGbs
— WONDER ARAN 🏳️🌈🏳️🌈💚💜 (@tzantzi) December 22, 2025
Vaya mierda de números que están saliendo, vendo cartón #LoteriaRTVE pic.twitter.com/h9EXilFMp4
— Joluf1🦭 (@Joselitrosf1) December 22, 2025
Yo cada vez que cantan un premio y no es el mío.#LoteriaRTVE #loteriadenavidad pic.twitter.com/oeeB5w2HAA
— Cristian. (@CristianRF89) December 22, 2025
Suerte a todos #LoteriaRTVE #LaCasaDeLosGemelos2D15 pic.twitter.com/goAOZ8TMY2
— Gareth Nieto (@DavidNieto17K) December 22, 2025
Cuando ves que El Gordo ha caído en tu pueblo y no lo tienes, pero te has recorrido España comprando décimos 😂#loteriadenavidad #LoteriaRTVE pic.twitter.com/1abGyqX1K3
— A I N A R A 🦒 (@AinaraSantmaria) December 22, 2025