Lotería de Navidad 2025

Los mejores memes del Sorteo de Lotería de Navidad 2025

Las redes sociales han usado mucho ingenio sobre la Lotería de Navidad

Lotería de Navidad 2025 en directo | Comprobar premios, última hora del Gordo, dónde ha tocado y cuánto es el reintegro y la pedrea

Cuánto dinero te llevas si ganas una pedrea en la Lotería de Navidad 2025: adiós a los 1.000 euros de siempre

Lotería de Navidad

La Lotería de Navidad no solo reparte sueños y premios millonarios cada 22 de diciembre: también deja un rastro de risas y creatividad en redes sociales. Entre décimos, números históricos y momentos inesperados, los usuarios han convertido cada sorteo en un festival de memes que arrasan cada año, mezclando humor, actualidad y la típica desesperación por no tener el número ganador. Aquí recopilamos algunos de los mejores memes que demuestran que, además de ilusión, la Lotería también trae carcajadas.

Los mejores memes de la Lotería de Navidad 2025

Administraciones

Premios

¿Cómo funciona?

Últimas noticias de la Lotería de Navidad

Lo más visto