Los mejores memes del Sorteo de Lotería de Navidad 2025

La Lotería de Navidad no solo reparte sueños y premios millonarios cada 22 de diciembre: también deja un rastro de risas y creatividad en redes sociales. Entre décimos, números históricos y momentos inesperados, los usuarios han convertido cada sorteo en un festival de memes que arrasan cada año, mezclando humor, actualidad y la típica desesperación por no tener el número ganador. Aquí recopilamos algunos de los mejores memes que demuestran que, además de ilusión, la Lotería también trae carcajadas.

Los mejores memes de la Lotería de Navidad 2025

El dinero no puede cambiar a la gente

Yo después de que me toque una pedrea: #loteriadenavidad #LoteriaRTVE pic.twitter.com/dZoMvUju8V — Calero I de España (@LocuraCaleroRZ) December 22, 2025

#LoteriaRTVE #BuenosDías #FelizLunes #UnaNuevaVida No me lo puedo creer Me ha tocado el gordo Los niños de San Ildefonso me han hecho rico Otra vez pic.twitter.com/Hwd0Gif6e2 — GOBIERNO FRANKENSTEIN 😱 (@listillo69) December 22, 2025

Vaya mierda de números que están saliendo, vendo cartón #LoteriaRTVE pic.twitter.com/h9EXilFMp4 — Joluf1🦭 (@Joselitrosf1) December 22, 2025

Yo cada vez que cantan un premio y no es el mío.#LoteriaRTVE #loteriadenavidad pic.twitter.com/oeeB5w2HAA — Cristian. (@CristianRF89) December 22, 2025