La web de Loterías y Apuestas del Estado se cae en pleno sorteo de Navidad 2025

La web oficial de Loterías y Apuestas del Estado se ha caído en el día más importante del año. Ante el Sorteo Extraordinario de Navidad, el más tradicional en España y el que más siguen los ciudadanos, la web oficial permanece o caída o funcionando de forma muy lenta. Ni se puede comprobar los números agraciados ni los lugares en los que han tocado los premios principales.

Si se entra en la web, el apartado de la Lotería de Navidad permanece, pero no aparece el listado de los premios principales ni funciona la comprobación de los números ni tampoco se puede ver en qué lugares han tocado los premios. Todo ello aparecía siempre, cada uno de los años, en la Lotería de Navidad, pero este año la web oficial permanece caída.

El error ocurre en el momento más importante del año para Loterías y Apuestas del Estado, que cabe recordar que es una entidad de responsabilidad pública, adscrita al Ministerio de Hacienda que dirige María Jesús Montero. Así, durante toda la mañana del 22 de diciembre, sorteo por excelencia para este operador del juego, no se puedo hacer algo básico como comprobar los números en la web oficial.

Además, Loterías y Apuestas del Estado es el operador oficial de este sorteo de Navidad, por lo cual es el único autorizado a la hora de la comprobación oficial de los números. Y durante la mañana del sorteo, no se pueden hacer cosas básicas como esa comprobación, pero tampoco se puede observar el listado de los premios grandes. En la web de OKDIARIO sí puedes ver los números afortunados en los principales premios (el Gordo, segundo premio, tercero…)

Además, ante esta caída -que realmente es que va muy lenta la web y no proporciona la información sobre el sorteo- tampoco se puede ver en que lugares de la geografía española han tocado esos principales premios.