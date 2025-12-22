Lotería de Navidad: famosos a los que les ha tocado

El día 22 de diciembre es una fecha señalada en el calendario para millones de personas de toda España, ya que se trata del día en el que las esperanzas de muchos están depositadas gracias al sorteo de la Lotería de Navidad. Es uno de esos actos en los que ser famoso o conocido no tiene ningún tipo de ventaja, puesto que no hay nada como el azar, teniendo todos los participantes las mismas opciones de que les toque el Gordo de Navidad. Pese a que muchos disfrutan de la fama y de grandes fortunas, lo cierto es que numerosos famosos han tenido la suerte de su lado y han podido celebrar que les ha tocado un buen pellizco.

Nacho Guerreros

Uno de los nombres que más ha podido disfrutar de la suerte ha sido el actor Nacho Guerreros, que en el año 2002, cuando todavía no era conocido por series como Aquí no hay quien viva y La que se avecina, se llevó El Gordo. La vida le cambió en forma de tranquilidad para poder mudarse a Madrid y estudiar interpretación, una inversión que antes de eso parecía muy complicada para su familia. Aunque se trata de un trabajo muy inestable, Nacho pudo dedicarse al 100 % hasta saltar a la fama, siendo ahora uno de los más queridos por los espectadores gracias a su papel de Coque Calatrava.

Mercedes Milá también ha ganado la Lotería de Navidad

En el mundo del periodismo también es habitual que las redacciones vivan cada día 22 de diciembre pegadas a la retransmisión del sorteo, ya que la mayoría de los redactores y periodistas llevan números, que en muchos casos se comparten entre compañeros. Mercedes Milá se llevó un gran premio, aunque nunca ha desvelado qué premio se trataba y cuánta cantidad, gracias a su trabajo en Mediaset. En concreto, la presentadora de Gran Hermano compró el número que jugaba junto a sus compañeros de Megamedia, una de las productoras y empresas de Mediaset España.

Carmen Lomana no llegó a cobrar el premio

Uno de los casos más curiosos es el de Carmen Lomana, que en más de una ocasión ha recordado que nunca ha sido muy amiga de participar en este sorteo, pero que un año tenía un décimo premiado gracias a que se lo regaló una amigo.

Lomana, que no pasa problemas económicos precisamente, se olvidó por completo de ese décimo, por lo que no lo miró, dejando pasar un premio de alrededor de 4.000 euros. Aunque fue ese amigo el que le avisó del boleto premiado, fue demasiado tarde para poder cobrarlo.

Soraya Arnelas, la más agraciada

Pero si hay una agraciada en el mundo de los famosos en la Lotería de Navidad, esa es la cantante Soraya Arnelas. La extremeña es toda una aficionada, como ha reconocido más de una vez, por eso participa cada año, llevando un segundo premio, que compartía con sus padres.

Pero no es la única vez, ya que la que fuese representante de España en Eurovisión también ha ganado en la Lotería del Niño, aunque estuvo cerca de no cobrarlo. «Hoy es un día especial. Resulta que mi tío José en Nochebuena siempre nos regala un boleto de la Lotería del Niño. A ver, obviamente no me ha tocado El Gordo, pero me ha tocado. ¿Y sabéis lo que pasa, no? Que no lo encuentro. Ni el mío ni el de Manuel», contaba en aquel momento a sus seguidores en redes sociales. Por suerte, apenas tardó unas horas en anunciar con gran alegría que los había encontrado.