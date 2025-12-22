Imprudencia en la Serra de Tramuntana de Mallorca: un motorista adelanta por el arcén a gran velocidad

Nueva imprudencia en las carreteras de Mallorca. Un motorista ha sido ‘cazado’ a plena luz del día realizando peligrosos adelantamientos a gran velocidad por el arcén en una carretera de la Serra de Tramuntana, cerca del municipio de Bunyola.

Los hechos ocurrieron el pasado jueves 18 de diciembre sobre las 09:00 horas de la mañana cuando un conductor de un coche observó a un motorista rebasando al resto de usuarios por el arcén. La maniobra se produjo en un tramo de vía en el que está totalmente prohibido adelantar, lo que incrementó el riesgo para el resto de vehículos que circulaban por la zona.

La acción no pasó desapercibida para otros conductores que transitaban por la carretera, quienes también fueron testigos de la imprudente conducta. Según pudieron comprobar, el motorista no viajaba solo, sino que llevaba un acompañante, lo que aumentaba todavía más la peligrosidad de la maniobra realizada.

El vídeo al que ha tenido acceso OKBALEARES ya ha sido remitido a las autoridades competentes para que puedan proceder a la identificación del motorista sospechoso y valorar la sanción correspondiente por un presunto delito contra la seguridad vial.

Cabe recordar que por norma general no se puede adelantar por el arcén en moto, es una infracción sancionable con multa. La Dirección General de Tráfico (DGT) sólo lo permite en situaciones de atasco, limitando la velocidad a 30 km/h y priorizando siempre a las bicicletas, pero hasta entonces sigue estando prohibido.

Realizarlo conlleva una multa de 200 euros, sin pérdida de puntos.