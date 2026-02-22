El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, va a gastar 185.000 euros en el suministro e instalación de entelados en las paredes de las salas y despachos más representativos del Palacio de Villamejor, actual sede del Ministerio situado en Paseo de la Castellana, 3, de Madrid. El Ministerio ha presentado ya la licitación y el próximo paso es adjudicar el contrato. Las empresas tienen hasta el 23 de marzo de este año para presentar ofertas.

No es la primera vez que el ministro Torres hace cambios en su palacio de la Castellana. A finales del mes de enero salió a la luz que se gastaría 34.780 euros en restaurar 22 lámparas de estilo del Palacio de Villamejor «con el fin de devolverles su apariencia original y garantizar su perdurabilidad».

En 2022, el Ministerio de Política Territorial, liderado entonces por Isabel Rodríguez, adjudicó por 7,2 millones de euros la reforma integral de su sede central. Se trataba de la ejecución de las obras de «restauración, rehabilitación y reforma del Palacio».

Desde mediados de ese año, el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática se ha gastado más de ocho millones de euros en diversas reformas en este palacio que data de 1885. También se llevaron a cabo obras de pintura de paramentos verticales y horizontales, solados y recuperación de contraventanas interiores por valor de 1.056.729,34 euros.

El objetivo de estas reformas, según el Ministerio, es recuperar el estado original del palacio y poner en valor la construcción inicial –alterada con modificaciones realizadas a lo largo del siglo pasado– mientras se restaura el conjunto de las fachadas y cerramientos del edificio y espacios exteriores –jardines y accesos–, sin alterar su decoración singular de principios del siglo XX, ya que estamos ante un Bien de Interés Cultural (BIC).

Historia del palacio

En este edificio monumental, construido entre 1885 y 1893 por Ignacio de Figueroa, marqués de Villamejor, nació María de las Mercedes, madre de Juan Carlos I. También llegó a ser sede de la Presidencia del Gobierno, donde se celebraron multitud de Consejos de Ministros. En 1976, los consejos se trasladaron al Complejo de la Moncloa, y el inmueble se quedó entonces como destino de varios ministerios.

El Ministerio que ahora dirige Ángel Víctor Torres siempre ha justificado que estas obras de las que se beneficia el ministro de turno son prioritarias porque «el palacio presenta numerosas patologías en sus fachadas y cubiertas, que es preciso subsanar mediante las correspondientes obras de rehabilitación».

Todos estos proyectos implicaban también dotar al inmueble de un nuevo sistema de climatización centralizado, que permitiera eliminar las unidades exteriores de climatización ubicadas actualmente en los balcones y ventanas.

Tras muchas remodelaciones hechas durante todo el siglo XX, el palacio sigue siendo hoy un pozo sin fondo para las arcas públicas.