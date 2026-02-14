José María Aznar se reencuentra con Juan Carlos I: "El Rey de las libertades"

El estado de salud del Rey emérito ha sido puesto en entredicho continuamente en los últimos tiempos. Unas informaciones que él mismo se ha encargado de desmentir desde el Golfo Pérsico, donde fijó su residencia hace ya unos años. Abu Dabi se ha convertido en su centro de operaciones desde donde viaja a distintas partes del globo, como Sangenjo, uno de sus destinos favoritos. Ha sido allí donde ha recibido a dos rostros muy conocidos de España. El político José María Aznar y el periodista Carlos Herrera se han reencontrado con Juan Carlos I en su particular refugio de Emiratos Árabes Unidos y han compartido con él un rato agradable de conversación.

El cuarto presidente del Gobierno de España desde la transición, José María Aznar, ha publicado en sus redes sociales una fotografía que es la prueba de este encuentro. En ella, ambos aparecen con rostro sonriente. Juan Carlos, sentado, posa mirando a cámara al lado de un Aznar de pie que agarra su mano y sujeta su silla de ruedas. «Con el Rey Juan Carlos. Reencuentro con el Rey de las libertades y la democracia en España», ha escrito el que fuera representante del Partido Popular junto a la captura. Unas palabras que muestran el orgullo que siente por su figura y la buena relación que mantienen.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por José María Aznar (@jm.aznar)

Como no podía ser de otra manera, el post no ha tardado en llenarse de comentarios de rostros tanto desconocidos como conocidos, que han celebrado esta reunión. Una ristra de aplausos es el mensaje que ha querido dejar Naty Abascal en el muro del esposo de Ana Botella. «La mejor etapa de España», «todos mis respetos y agradecimiento» o «No soy monárquico, pero he de reconocer que la época de mayor esplendor económico fue con estos señores» son algunos de los pronunciamientos por parte de cuentas anónimas de la plataforma Instagram.

José María Aznar y Juan Carlos I. (Foto: Gtres)

El encuentro con de Juan Carlos I con Carlos Herrera

Al igual que José María Aznar, Carlos Herrera también ha viajado hasta Oriente Medio para reencontrarse con su amigo, el Rey Juan Carlos I. En una foto exclusiva compartida desde las redes sociales de la cadena COPE, han mostrado cómo compartían confidencias en un lujoso salón adornado con mármol y detalles dorados. En el carrusel referido podemos ver al locutor de radio sentado cómodamente en un sillón camel mientras que el Rey emérito se encuentra a su lado en una silla de ruedas. En esta ocasión, el marido de la Reina Sofía viste una blazer azul, pantalones navy y camisa blanca. Por su lado, el presentador ha elegido unos jeans, una camisa oscura y una americana de cuadros marino y burdeos. Todo acompañado de su accesorio estrella, unas gafas que, en este caso, tienen montura negra y cristal oscuro.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por COPE (@cope_es)

Junto a estas imágenes se puede leer: «El rey Juan Carlos desvela a Carlos Herrera su estado de salud». Es por ello que sabemos que parte de su charla ha versado sobre este tema y los continuos rumores que cuestionan su bienestar. «Estoy excelentemente bien”: estas han sido las palabras con las que el emérito ha querido despejar todas las dudas al respecto de cómo se encuentra.