Carlos Herrera se ha convertido en uno de los presentadores más influyentes y más escuchados de la radio española. Tras más de 40 años dedicado a los medios de comunicación, el periodista continúa al pie del cañón cada mañana en su programa en COPE -sin no antes, cada mañana, leer todos los portales y periódicos para conocer la última hora de la actualidad-.

Pese a que el comunicador -que se licenció en Medicina, aunque siempre se ha dedicado al Periodismo-, siempre ha tratado de proteger al máximo su vida privada, lo cierto es que con el tiempo ha abierto parcelas de su intimidad, como su amistad con el Rey Juan Carlos I, su relación con Mariló Montero y sus dos hijos -Alberto Herrera y Rocío Crusset- o su matrimonio con Pepa Gea. Por ello, es lógico que su vida personal cada vez interese más a los oyentes que escuchan su voz cada día y que solo pueden ver su imagen en redes sociales o en sus apariciones públicas.

El complemento que Carlos Herrera siempre repite

Sabido es que Carlos Herrera siente una gran pasión por Andalucía, por sus tradiciones y por su cultura. Aunque durante muchos años estuvo a caballo entre Madrid y su Sevilla querida, finalmente se instaló en la capital hispalense, desde donde hace sus programas de radio -aunque en ocasiones viaja a la capital española por motivos de trabajo o para reunirse con amigos-.

Aunque el locutor de radio es un hombre que le gusta empaparse de la cultura española -y, de hecho, siempre que puede recorre alguna ciudad del país para conocer templos gastronómicos-, la andaluza la lleva por bandera, así como su atuendo. Siempre impecable, es habitual que el periodista vista con camisas y trajes de chaqueta cuando tiene un acto o evento. También es cierto que, cuando realiza los programas desde su casa, suele apostar por estilismos más cómodos.

Sin embargo, hay un complemento que nunca falta en su atuendo. Debido a su problema de visión -y tras muchos años de lectura-, Herrera siempre luce gafas, ya sean lentes de cristales transparentes o para evitar el daño de los rayos del sol en la vista. Por ello, el locutor ha decidido invertir en tener en su armario -o incluso vestidor- distintos tipos de gafas en todas sus formas o en todos los colores posibles. Pese a que suele llevar tonos oscuros en sus outfits, siempre trata de romper con la pasta de las lentes en colores muy llamativos. Además, cabe destacar que, tal y como muestra en su perfil social, casi nunca repite gafas y que tiene una variada colección: desde vintages hasta clásicas o modernas.