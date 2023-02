Carlos Herrera (65) y su pareja, la periodista Pepa Gea (49), contrajeron matrimonio el pasado mes de diciembre en una ceremonia íntima que permaneció en secreto hasta el 29 de enero, cuando vio la luz en la revista Semana y en el programa de Toñi Moreno, Plan de tarde. «Se ha casado y no me ha invitado, muy mal, me voy a enfadar», anunció en tono de broma la presentadora. En el enlace estuvieron presentes los dos hijos del periodista fruto de su relación con Mariló Montero (57), Alberto Herrera (30) y Rocío Crusset (28), quien este viernes se dejó ver en el desfile de la firma Duarte que se celebró en Madrid, en el marco de la Mercedes-Benz Fashion Week de la capital madrileña.

Preguntada expresamente por ello, la modelo española confesó a las cámaras de Gtres cómo vivió la boda de su padre con la presentadora de Más de uno Madrid, en Onda Cero: «Estuvimos allí, muy normal, muy tranquilos. Fue un momento muy íntimo, no lo vivimos como ¡Ah, una boda! Fue una comida normal que tuvimos y ya está. Cuando hay dos personas que llevan un tiempo, cada uno tiene su vida, su familia, su trabajo, cada uno lo suyo. El casarse ahora no cambian nada, es un compromiso que te apetece hacer porque estás enamorado y claro, pues… Pepa es encantadora, nos llevamos todos muy bien, quiero ver a mi padre feliz que es lo que me importa, es una pequeña parte de mi familia», expresó.

Asimismo, Crusset contó que el enlace de su padre, fue un momento para el que Mariló se mostró también «muy feliz». «Mi madre está en un momento muy bueno. Está muy contenta, trabajando muchísimo y viviendo, como ella dice, su segunda soltería. Es una mujer muy independiente. Se alegro mucho por la boda de mi padre, se llevan muy bien y al final, ella quieres su felicidad».

Rocío reside en Estados Unidos desde hace cinco años y, actualmente, sigue centrada en sus proyectos como modelo para marcas como Ralph Lauren, Donna Karan o Diane von Fürstenberg, y en su línea de joyas. De esta forma, descarta, al menos de momento, regresar a España. «Dejé de plantearme qué hacer en unos años de momento, estoy muy bien allí. El balance entre Europa y Estados Unidos es lo que me mantiene estable», dijo.

Sobre si su romance con el empresario italiano, Maggio Cipriani, con quien sale desde noviembre de 2018, se oficializará también pasando por el altar, Rocío lo tiene claro: «No me planteo nada, estoy bien como estoy, tan contenta, y si pasa, va a ser muy discreto. No me veo vestida de novia, caminando hacía un altar, sino con algo mucho más sencillo», reconoció. Rocío y Mario se conocieron un año después de que la sevillana rompiera con Juan Betancourt, el modelo cubano con el que compartió casi dos años de vida sentimental. «Estoy conociendo a alguien de nuevo. Estoy ilusionada y feliz», reconoció entonces en un stories en su perfil de Instagram.