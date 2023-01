Mariló Montero muerde la mano que le dio de comer y se posiciona contra ‘La Fábrica de la Tele’

No cabe duda de que Sálvame no está pasando por su mejor momento, y Telecinco en general. El programa de las tardes de la cadena de Fuencarral ha visto reducidas sus horas de emisión para dar paso a otros espacios televisivos que finalmente no han tenido mucho éxito. Eso, sumado a un baile de sillas que hacía que abandonaran la primera plana algunos de los rostros más destacados como el de Carlota Corredera, ha hecho que el programa dirigido por Jorge Javier Vázquez atraviese una situación bastante convulsa a la que no favorece en absoluto la Operación Deluxe, la cual se basa en el supuesto espionaje a famosos por el que la Justicia está investigando la revelación de secretos llevada a cabo por algunos pesos pesados del espacio en cuestión.

Lo que nadie podía llegar a imaginar es que, por si fuera poco, una nueva famosa se uniría a esta «campaña» contra la cúpula de Sálvame. Esta no es otra que Mariló Montero, que pese a haber formado parte de Todo es mentira, programa producido por La Fábrica de la Tele, no ha querido dejar pasar la oportunidad de tomar acciones legales contra la productora mencionada, al igual que en su día hicieron otros como Julián Muñoz, Omar Montes, Isabel Pantoja o Mayte Zaldívar, entre otros, alargando así una trama que data del 2018 y que tiene como principales y supuestos culpables a Gustavo González y a David Valldeperas.

De esta manera, Mariló Montero ha mordido en cierto modo la mano que le ha dado de comer durante varios meses y por la que ha llegado incluso a presentar las Campanadas en compañía de Risto Mejide, anotando un bajo 4,7% en audiencias y siendo Telecinco superada por Cristina Pedroche y por Ana Obregón de una manera bastante considerable. Ahora, la que fuera maestra de ceremonias parece permanecer firme en sus convicciones y no estar dispuesta a dar ni un solo paso atrás en esta acusación por supuestos delitos de revelación de secretos, el cual tiene previsto prorrogarse hasta seis meses más de lo previsto para así llevar a cabo una investigación más exhaustiva. No obstante, aún la protagonista en cuestión no se ha pronunciado al respecto sobre esta información, quizá porque prefiera dejar el asunto en manos de la Justicia sin que traspase ciertos límites y guardando distancias con los que fueran sus compañeros de profesión.

Como no podía ser de otra manera, en ninguna de las cadenas que forman parte de Telecinco han querido hacerse eco tampoco de estos datos, respetando así en todo momento la decisión de Mariló y esperando a que sean los profesionales pertinentes los que verifiquen si las acusaciones son ciertas o, si por el contrario, la cúpula de la cadena de Fuencarral tiene la razón y no ha cometido delito alguno durante toda su historia.