La esperada reaparición de Carlota Corredera después de su último batacazo televisivo

La semana ha empezado de la mejor de las maneras para algunos rostros conocidos de Telecinco. Con el mes de noviembre a punto de finalizar y diciembre, y por ende la Navidad, a la vuelta de la esquina, muchos de ellos han aprovechado para llevar a cabo una cena en la que ponerse al día sobre todos los movimientos que han tenido lugar en la cadena de Fuencarral de cara a los últimos meses, que no han sido pocos.

Pese a que Carlota Corredera comenzaba una nueva etapa en Mediaset con la mayor de las alegrías, lo que tal vez no podía llegar a imaginar es que su apuesta duraría un escaso mes en emisión. Y es que, la presentadora volvía al prime time con ¿Quien es mi padre?, un programa que fue en decadencia con el paso de las semanas hasta el punto de ser totalmente eliminado de la parrilla del grupo televisivo, dejando consigo en un segundo plano a la que un día fue la emblemática presentadora del programa de las tardes de la cadena, además de una de las mayores defensoras de Rocío Carrasco en su andadura televisiva. No obstante, la gallega no ha querido desaprovechar la oportunidad de reunirse con sus compañeros en la capital para degustar una cena y dejar entrever que sigue manteniendo el contacto con ellos pese a las circunstancias.

Eso es también lo que precisamente ha hecho Toñi Moreno. Aunque en su día se consolidó como la gran suplente de Emma García en el espacio de los fines de semana de Telecinco, lo cierto es que poco o nada se ha vuelto a saber de ella en la cadena. Aún así, con su presencia en esta velada ha querido demostrar que sus compañeros siguen contando con ella, razón por la que ha acudido con su mejor sonrisa y un buen labial rojo en señal de empoderamiento femenino.

El mismo movimiento hacía Ion Aramendi, que se ha mantenido en un discreto segundo plano al igual que sus compañeras al finalizar la última edición de Supervivientes. Su participación en esta en virtud de presentador supuso un soplo de aire fresco para el formato, razón por la que probablemente su productora también quiera contar con él de cara a la próxima temporada. Por el momento, el periodista prefiere disfrutar de los suyos y del tiempo libre que tiene antes de volver a la carga con la mayor energía.

Todo apunta a que habrán sido muchos más famosos los que hayan acudido a esta cita, sobre todo teniendo en cuenta que María Patiño ya dejaba caer en Sálvame que tendría la noche del lunes ocupada por un asunto que no quería desvelar a la audiencia. Quien no ha podido acudir a la velada ha sido Kiko Hernández, que ha protagonizado un exitoso estreno de su obra de teatro Las Troyanas en el Teatro Amaya de Madrid, demostrando así que le queda mucha guerra por dar en este ámbito.