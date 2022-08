Ion Aramendi y María Amores, presentan a su hija Marieta

El pasado fin de semana Ion Aramendi y María Amores se convertían en padres de su tercer hijo. Una buena nueva que comunicaron a través de las redes sociales. “Marieta nació ayer, 4 kilos, y es una maravilla. María también está bien, pero al ser por cesárea y al haber algunas complicaciones todavía está en reanimación (y por eso no os ha podido contestar a vuestros mensajes). ¡Están muy bien las dos!”, compartió el presentador muy emocionado al poder iniciar esta nueva etapa de su vida.

Después de pasar unos días ingresadas, la periodista y la recién nacida para verificar que todo está en orden, han recibido el alta este caluroso martes 2 de agosto. Ion, María y su retoño han abandonado el hospital y han posado de lo más felices y sonrientes ante los medios de comunicación. De esta manera, Aramendi y su mujer podrán disfrutar de la pequeña en la tranquilidad de su hogar.

Sin embargo, no todo ha sido un camino de rosas, ya que María Amores tuvo unas complicaciones durante el parto que ella misma ha relatado en una de sus últimas publicaciones en Instagram. “Marieta y mamá, juntas por fin después de que nos separaran abruptamente hace 30 horas. Han sido unos días en los que las he pasado putas, no os voy a engañar. Parto inducido durante 24 horas, Marieta intentaba salir hasta que se dieron cuenta de que era muy grande y aquello no pintaba bien”, comenzaba diciendo.

«Se intenta parto instrumental pero tampoco. Finalmente se decide cesárea y la cosa se complica mucho, pero mucho..Ahora ya da igual , después de dos días en reanimación sin comer (😵‍💫) , ni beber, con mil vías, transfusiones, oxígeno, un globo en el útero, medias compresoras y enmorfinada viva , estamos juntas, ella sana como una manzana con sus más de 4 kilos y yo in love total», ha añadido María.



Después, ha hecho gala de su buen sentido del humor. “Desde el hospital os mandamos un consejo #generouser : si eres un chihuahua enano no te cruces con un gran mastín vasco o tendrás cachorros por encima de tus posibilidades corporales. Muchísimas gracias por todo el interés y el amor que hemos recibido”, finalizaba en un post en el que aparece junto a la recién nacida.

Hace tan solo una semana María Amores compartía el que iba a ser su último post como embarazada. En él mostraba la ilusión de volver a convertirse en madre, esta vez de una preciosa niña. “7 de julio. Salimos de cuentas en en 3, 2, 1… Marieta de mis entrañas, nace ya que me duelen hasta las pestañas. Sé que con este calorazo no quieres salir, pero tienes a media España en un sinvivir. Eres una niña inesperada, pero muy deseada. Nadie fue a buscarte, pero desde el primer momento supe que habías venido para quedarte. Venga, ponte ya en posición de salida que aquí fuera te espera una cosa muy entretenida que se llama Vida. Cuando conozcas a tus hermanos y a tu padre vas a flipar, tienen un arte que no se puede aguantar. Venga Marieta, cariño, preciosa, date prisa en salir que, tal y como está la cosa, nos viene muy bien el carnet de familia numerosa”, escribía María mientras posaba frente a un espejo con su incipiente barriguita.