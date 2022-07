Ion Aramendi y María Amores se han convertido en padres por tercera vez

Buenas noticias. Ion Aramendi y María Amores ya se han convertido en papás de su tercer hijo en común. Así lo ha comunicado el presentador en su cuenta de Instagram, con una entrañable foto junto a la bebé que deja claro que la felicidad ha inundado de nuevo su hogar. “Marieta nació ayer, 4 kilos, y es una maravilla. María también está bien, pero al ser por cesárea y al haber algunas complicaciones todavía está en Reanimación (y por eso no os ha podido contestar a vuestros mensajes), están muy bien las dos!”, ha compartido con sus miles de seguidores.

Después de dos niños, la niña por fin ha llegado a la familia, que ahora ha pasado a ser numerosa. Una nueva ilusión que ha llegado a la vida del presentador y su mujer de forma inesperada, pues como él mismo comunicó en una reciente entrevista, entre sus planes familiares no entraba tener otro hijo, aunque Marieta ha sido recibida con los brazos más que abiertos. Una buena nueva que ha puesto el broche de oro a una de las etapas más bonitas para Ion, que justo acaba de finalizar su paso por Supervivientes, programa al que se ha puesto al frente por primera vez conduciendo los debates.

Tras un parto largo y complicado, la pequeña por fin ha llegado, aunque ha puesto mucha resistencia, pues María salió de cuentas hace ya varios días. Tal ha sido la espera que, incluso, los médicos estaban preparados para inducir el parto si el bebé no nacía, como finalmente ha ocurrido. Fue el 27 de julio cuando Amores compartió en su cuenta de Instagram que ya había comenzado la cuenta atrás para dar la bienvenida a la pequeña. “Marieta de mis entrañas, nace ya que me duelen hasta las pestañas. Sé que con este calorazo no quieres salir, pero tienes a media España en un sinvivir”, comenzó escribiendo con el humor que tanto le caracteriza. Y es que, pese a no ser un embarazo buscado, la mujer de Ion siempre ha mostrado el cariño que tiene a su hija, a la que por fin acaba de conocer: “Nadie fue a buscarte, pero desde el primer momento supe que habías venido para quedarte. Venga, ponte ya en posición de salida que aquí fuera te espera una cosa muy entretenida que se llama vida”. Un divertido mensaje que finalizó con una frase que resumen a la perfección la personalidad de la pareja: “Date prisa en salir que, tal y como está la cosa, nos viene muy bien el carnet de familia numerosa”.

Este jueves, el matrimonio ponía rumbo al hospital con la esperanza de poder coger en brazos a la pequeña, aunque Marieta se hacía de rogar. Una espera que el presentador y su mujer se han tomado de la mejor de las maneras, pues a través de sus redes sociales han ido compartiendo cómo durante el tiempo muerto han bromeado, grabado vídeos de humor e, incluso, han visto la final de Supervivientes desde el hospital. Finalmente, Marieta ha nacido el viernes y, pese a que el parto ha tenido alguna complicación, la pequeña y su madre se encuentran en perfecto estado de salud. ¡Enhorabuena papás!