No están siendo los mejores días para Ion Aramendi. Era el pasado domingo, día 26 de junio, cuando el presentador faltaba a su puesto habitual en Supervivientes: Conexión Honduras. Una ausencia que más tarde pudo saberse que fue a consecuencia de un contagio de coronavirus. Pero lo que nadie podía llegar a imaginar, es que tan solo unos días después, el de San Sebastián sufriría un durísimo varapalo protagonizado por uno de los grandes pilares fundamentales de su vida: su hijo mayor.

Según ha confesado la esposa del periodista, María Amores, a través de sus redes sociales, el joven habría sufrido un shock anafiláctico por el que ha tenido que ser ingresado de manera urgente. Una situación totalmente inesperada para su progenitora, que con los nervios más calmados ha hecho uso de sus stories de Instagram para hablar largo y tendido sobre lo sucedido: “Estábamos en casa, le di un bocadillo de algo que él come normalmente, nada raro, y bajamos a la piscina. Entonces se empieza a poner como un tomate, los labios hinchados, granos. No podía casi ni respirar”, comenzaba explicando, dejando entrever que la imagen de su hijo en tan terrible momento es alago que aún no se le ha borrado de la retina.

Antes de que cundiera el pánico, los padres del protagonista se pusieron en contacto con el hospital, donde fue ingresado de inmediato para dar con el porqué de su reacción. Y es que, el pequeño Ion de 9 años padece anafilaxia. Una enfermedad alérgica muy grave con consecuencias que pueden llegar a ser mortales y propiciadas por alimentos, picaduras de insectos e incluso medicamentos. Aún así, el presentador y su esposa ya pueden respirar tranquilos al saber que su hijo ha superado el bache, aunque aún no conocen cuál fue la sustancia que derivó en una reacción tan alarmante: “Todo por culpa de una reacción alérgica que no sabemos a qué…”, zanjaba la propia María, todavía preocupada y con el único objetivo de que no vuelva a repetirse esta situación por nada del mundo, la cual ha pasado a formar parte de la “semana horribilis” que la familia ha vivido en casa.

Por si fuera poco, Amores también dio positivo en covid en plena etapa de embarazo: “me mandaron heparina porque estoy embarazada, tengo covid y 45 años. Varios factores para que me den trombos”, decía la de Salamanca, visiblemente recuperada, aunque aún con secuelas como la pérdida del olfato y el gusto, dos de las más comunes entre los contagiados.

La gravedad de la anafilaxia

Aunque las reacciones alérgicas son algo totalmente normalizado dentro de nuestras fronteras, lo cierto es que pueden agravarse y llegar a ser mortales en algunos casos. Esto es lo que ocurre con la anafilaxia, la cual afecta a todo el organismo de manera muy rápida, desembocando en síntomas que van desde el enrojecimiento de la piel, la urticaria o la hinchazón, hasta la falta de aire, caída de la tensión o pérdida de conocimiento en las situaciones más extremas.