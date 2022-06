Beatriz Luengo ha reaparecido. Pese a que la cantante es uno de los rostros conocidos más activos en redes sociales, era durante el pasado mes de mayo cuando hacía público su último post en Instagram. Más tarde, no volvió a dar señales de vida ni en esta plataforma ni en otras, dejando muy preocupados a sus más de 800.000 seguidores, que no tenían ni la menor idea de cuál había sido el motivo que había llevado a la madrileña a ausentarse del universo 2.0.

Pero para poner fin a esta etapa hermética, Beatriz ha vuelto a hacer uso de sus redes con el único objetivo de sorprender a sus fans a golpe de una canción antigua y cargada de sentimientos. «Me fui por un rato… La música me trajo de vuelta. Os quiero mucho», escribía en el pie del vídeo, para después mandar un mensaje en francés: «Vuelve la serie de televisión 1,2,3. ¿Qué canciones te gustaría volver a escuchar?». En cuestión de instantes, la grabación se llenaba de miles de ‘me gusta’ y de comentarios de algunas de las artistas e influencers más reconocidas tanto dentro como fuera de nuestras fronteras, que no podían evitar mostrar la felicidad que les suponía la vuelta a la vida pública de Beatriz. Entre ellas estaban Sara Sálamo o Rosa López, demostrando así que Luengo cuenta con muchos apoyos que le ayudan en sus momentos más difíciles.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Beatriz Luengo (@beatrizluengo)

Justamente, esta repentina ausencia ha tenido lugar cuando a priori parecía estar viviendo un buen momento a nivel familiar. Después de haberse convertido en madre por segunda vez junto a Yotuel durante el pasado mes de abril de 2021, la cantante daba la bienvenida al 2022 con un montón de proyectos en mente, entre los que estaba la presentación de su nuevo single, para el cual ha colaborado con su pareja. Las dos décadas de romance que han compartido han hecho que sea mucho más sencillo sacar a la luz GPS, un tema con tintes románticos en el que, por si fuera poco, también incluyeron imágenes inéditas de su historia de amor, incluyendo instantáneas de celebraciones muy recientes.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Beatriz Luengo (@beatrizluengo)

Para poner el broche de oro a tan buena situación sentimental, hace tan solo unas semanas que Beatriz anunciaba tener otro hijo, pero no biológico, sino por medio de adopción, ya que éste era uno de sus mayores sueños. De hecho, protagonizó una entrevista para ¡Hola! en la que hablaba sin reparo sobre sus pensamientos en torno a esta idea. «Tengo la ilusión de la adopción. Como mujer, siempre he tenido el deseo de dar vidas y salvar vidas. Desde que era adolescente sabía que iba a tardar en tener hijos (…) Hay un montón de niños que no pidieron nacer y que están pidiendo una familia», sentenciaba, asegurando así que de esta manera, haría que su núcleo familiar fuera numeroso y además contribuiría a la ayuda de algunos jóvenes que no han tenido tanta suerte en la vida por diversos motivos.