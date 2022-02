Beatriz Luengo y Yotuel Romero revelan los entresijos de su relación

Beatriz Luengo y Yotuel Romero acaban de estrenar su nuevo single. La pareja, que lleva dos décadas junta, ha presentado GPS, un tema con tintes románticos en el que incluyen imágenes inéditas de su historia de amor. El vídeo de la canción, que ha se acerca ya a los cinco millones de visualizaciones en YouTube, es toda una declaración de amor entre el matrimonio, que hace menos de un año dio la bienvenida a su segundo hijo en común. De hecho, el vídeo está plagado de detalles románticos, imágenes familiares o celebraciones recientes.

La pareja se encuentra en Madrid, donde han atendido a las cámaras de la Agencia Gtres y han comentado no solo cómo compaginan su vida profesional con la personal y otros aspectos de su carrera.

Beatriz ha revelado cómo se encuentran después de tanto tiempo de relación: «llevamos trabajando juntos desde el primer disco. La verdad es que yo me acerqué a él cuando nos conocimos en UPA Dance porque me encantaba Orishas y le pedí que me ayudase a fusionar mi sonido con otros estilos. Pensé que solo este loco podría ayudarme. Él siempre ha sido parte de mis procesos, de mis evoluciones», comenta Beatriz que recalca que además del tema profesional, a nivel personal Yotuel siempre ha sido un gran apoyo para ella porque ha creído en su capacidad.

Sobre su nuevo tema, la artista reconoce que “es un regalo que nos hacemos, por el trabajo en equipo que llevamos haciendo desde hace tiempo”. En el vídeo aparecen sus dos hijos. “En nuestra música reflejamos nuestra vida”, ha comentado Yotuel, que insiste en la importancia del amor en sus vidas: “hay que apostar cuando crees en una relación, defenderla, cuidarla. En tiempos como los de ahora, la única salvación es el amor en todas sus formas”, ha dicho.

“El videoclip refleja perfectamente cómo lo compaginamos”, explica Beatriz, haciendo alusión al momento en el que se la ve mientras la maquillan y dándole pecho a su hija pequeña. «Lo compaginamos de la mejor manera. Ahora están aquí con nosotros pero si no se puede quedar uno con ellos en Miami pues intentamos llevarlos con nosotros. Es fundamental que siempre estén con uno de los dos», ha explicado Beatriz. La pareja reconoce que la llegada de su hija pequeña no ha supuesto problemas con el mayor: «está muy contento, tiene sentido de responsabilidad, que tiene que cuidar de su hermana», ha dicho Yotuel. Además, el cubano ha reconocido que ya hace sus pinitos en el mundo de la música.

Su single, Patria y vida se ha convertido en todo un himno para la población cubana y además ha cosechado grandes éxitos, incluido en la última entrega de los Premios Grammy Latinos. “Hoy más que nunca, el mundo necesita el arte para reinvindicar y no podemos dejarlo a una combinación de algoritmos sobre lo que más se consume. La música es un arma y es importante incidir en esto”, ha dicho Beatriz. La pareja ha comentado cómo ha sido su experiencia en Las Vegas, donde coincidió con Eugenia Martínez de Irujo y Narcís Rebollo: «Eugenia fue una persona que nos transmitió mucho cariño y recuerdo una mirada que nos dedicó», ha dicho Beatriz. La propia Eugenia dijo hace tiempo que se lo pasó fenomenal y que eran unos grandes artistas.

Hace no mucho hicieron una colaboración con Omar Montes, con quien mantienen una excelente relación. La pareja ha comentado que es un artista muy disciplinado: «es como una esponja, todo el tiempo está pendiente de los demás, te pregunta, quiere que estés contento…», ha comentado Yotuel. Por su parte, Beatriz ha declarado que Omar Montes le pide ayuda para que ninguna de sus canciones tenga algún mensaje que pueda interpretarse como discriminatorio o que pueda ofender. «Siempre quiere aprender», ha dicho Beatriz. «Admiro su capacidad de escuchar y entonar mea culpa».

La pareja se conoció durante el rodaje de la serie UPA Dance, de la que se está preparando un remake. «A UPA Dance le debo hasta mis hijos», ha dicho Beatriz entre risas. «Tengo mucho cariño a la serie, fue una etapa muy bonita. Mónica Cruz es una de mis mejores amigas. A Miguel Ángel le adoramos y, no sé, hemos mantenido el contacto y seguimos siendo amigos», ha relatado.