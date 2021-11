Beatriz Luengo y Yotuel Romero son un matrimonio muy unido. La pareja se conoció en el año 2003 cuando ambos trabajaban en la serie Un paso adelante y lo que fue un flechazo casi adolescente para ella, que apenas tenía 18 años en aquel momento, terminó por convertirse en una preciosa historia de amor de la que ambos presumen cada vez que pueden. Con dos hijos en el mundo y habiendo formado un tándem profesional de éxito que convierte en oro todo lo que canta, toca y compone, no es para menos.

En las últimas horas la pareja ha sorprendido a todos sus amigos y seguidores de Instagram al anunciar que, aprovechando su estancia en Las Vegas, ha vuelto a pasar por el altar. Con Elvis como maestro de ceremonia y la Húngara como artista invitada y encargada de poner música al enlace, Bea y Yotuel se han reafirmado como marido y mujer.

https://www.instagram.com/p/CWY6oZ1Bez0/

“Érase una vez Elvis, Yotuel y yo en Las Vegas un 16 nov del 2021 casándonos en el mismo día y lugar que lo hicimos cuando nos conocimos. Ha sido PERFECTA a pesar de que mi peluquera no pudo tomar su vuelo de Miami y me he tenido que casar con las trenzas de mi última sesión de fotos, a pesar de que a Elvis se le despegaban las patillas y que se me pocharon las flores naturales que traía. A pesar de mis nervios porque una vez más nos casábamos improvisados y la última vez prometí que me organizaría todo mejor. Ha sido PERFECTA porque estabas tú mi Yotu mirándome con ese amor que solo tú sabes mirarme y yo tan tímida como la primera vez que tus ojos se clavaron en mi fijamente, nerviosa por no saber si mis labios están lo suficientemente bien pintados para tus bellos ojos. Como te dije saltándome los votos del cura “ojalá que la eternidad nos pille juntos y no porque firmamos un papel ni porque tenemos 2 hijos preciosos sino porque sigamos mirándonos así. Te amo mi Yotu porque todo CONTIGO es PERFECTO, no importan las circunstancias alrededor. En mitad de toda la felicidad @lahungaraoficial nos cantó y fue el mejor de los regalos y antes de dormir le dedicamos unas palabras a nuestro querido Pau Dones que estuvo en nuestra primera boda y mirando al cielo he recordado que “Vivir es urgente”. Gracias Las Vegas una vez más por regalarme toda esta locura. Gracias a mis amigos por llorar y reír con nosotros.”

La boda no ha sido un plan imprevisto. Bea y Yotu iban vestidos para la ocasión de blanco impoluto y aunque las cosas no salieron como habían planeado el resultado fue el mejor que podían soñar. Lo más sorprendente ha sido la confesión de la pareja, que ha contado que Pau Donés no solo estuvo en su primera boda, sino que ha sido la inspiración para esta nueva ceremonia en la que su lema “vivir es urgente” ha estado de lo más presente. Como homenaje y ya en el hotel, los artistas brindaron con champán en homenaje a la memoria del cantante de Jarabe de Palo.