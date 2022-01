Omar Montes regresa al foco de la actualidad mediática y, en esta ocasión, no es por nada relacionado ni con su música, ni con su serie documental El Principito. El cantante se ha visto relacionado con una estafa que ha afectado a más de 1.600 personas al tratarse de una organización que proporcionaba pasaportes covid y test PCR falsos en diferentes países de la Unión Europea. Ahora, el de Pan Bendito se ha visto envuelto en un entramado policial que, junto a Ana María Cameno, más conocida como “La Reina de la Coca”, le sitúa como investigado por recurrir presuntamente a esta organización para adquirir un documento falso con el que poder acreditar que está vacunado. La organización interceptada cobraba 200 euros a los clientes que querían adquirir el QR del pasaporte covid y también ofrecían cartillas de vacunación a cambio de 1.000 euros.

La expareja de Isa Pantoja ha tratado de aclarar lo que para él es un malentendido explicando en sus redes sociales que él sí se ha administrado la correspondiente vacuna del Coronavirus. “Buenos días a todos! Soy Omar Montes y estoy vacunado. Muy concienciado con el uso de las vacunas como parte de la solución de la pandemia. No puedo controlar todo lo que se pueda decir de mí, pero sí puedo demostrar cuando sea necesario todas estas falsedades. Una mentira más. Sigo trabajando. Abrazos desde Miami”. Estas han sido las palabras pronunciadas por el exconcursante de Supervivientes ante el revuelo ocasionado tras salir a la luz esta comprometedora información, un discurso con el que ha tratado de desmentir la noticia y de aclarar la realidad del asunto.

Esta polémica ha provocado que el artista se haya convertido en el protagonista del día y no para bien precisamente. Han sido muchos los que han pedido que el de Pan Bendito no participe en la próxima edición de Idol Kids, el programa musical de Telecinco en el que va a desempeñar el papel de jurado, al considerar que no es un buen ejemplo para todos aquellos niños que pasen por el formato televisivo.

Todo el mundo debería estar hablando del programa que protagonizó el joven artista el pasado lunes en Planeta Calleja. Sin embargo, son muchos los medios que han antepuesto la polémica información que le rodea a su viaje a la parte sueca de Laponia. No obstante, sus confesiones sobre el bullying que sufrió durante su infancia, sus humildes orígenes, su salto a la fama y su relación con Isabel Pantoja y la familia de esta no han logrado pasar desapercibidos.

Además de mostrar sus intenciones de llegar a dedicarse a la política en un futuro más bien lejano y de ser un respetado presidente del Gobierno, Omar aclaró el vínculo tan especial que le une a la tonadillera. “Con Isabel Pantoja sigo llevándome muy bien y el otro día hablé con ella para ver qué tal estaba en una videollamada. Siempre dice que soy su yerno favorito y para mí es una segunda madre” expresó.

Del mismo modo, Montes también confesó los ingresos que le generan sus temas musicales y exteriorizó lo mal que lo pasó cuando sus compañeros de colegio le acosaban por su aspecto físico. “Me decían: `Moro de mierda, gordo…” aseguró alicaído. Sin embargo, parece que ahora han cambiado las tornas, ya que según Omar: “Esos niños se han convertido en fans, vienen a mis conciertos y esperan que les pase gratis, esos mismos niños que me pegaban” reconoció.