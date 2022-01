Se subasta el lujoso ático de Fuengirola de Isabel Pantoja

Nuevo disgusto para Isabel Pantoja. En medio de las polémicas por las recientes declaraciones de Julián Muñoz en la docuserie No es la hora de la venganza, es la hora de verdad, ahora la tonadillera ha recibido una nueva mala noticia. El pasado viernes, durante la emisión de Sálvame, Kiko Matamoros anunciaba que la artista había echado de Cantora a su hermano tras conocer que se la había citado de cara al próximo 8 de marzo por unos movimientos que había hecho Agustín mientras ella estaba en prisión y que ella desconocía. Una versión que Anabel Pantoja ha desmentido.

Por su parte, Gema López apuntaba a que los hermanos habían mantenido una fuerte discusión y que una de las cuestiones que estaba sobre la mesa tenía que ver con el ático de la artista en Fuengirola, que acaba de subastarse.

Fue a principios del mes de enero, en concreto el día 11, cuando se conoció la noticia de que el ático de se vendía. Su hija Isa Pantoja se enteraba de la noticia en televisión: «supongo que es verdad, si es para algo bueno me alegro de que se haya vendido porque mi madre tenía pensado vender alguna de sus propiedades. Pensé en un momento de vivir allí, pero finalmente no se dio la opción. Ella siempre me ha dado las llaves y yo he podido ir de vez en cuando, vacacionalmente», comentaba. Una operación que se acaba de concretar.

Según se ha podido saber, el ático ha salido a subasta pública. Un hecho que se produce apenas dos semanas después de que se conociera que la artista había vendido la propiedad por un total de 700.000 euros. Esta semana además se ha sabido que se ha subastado la otra parte de la propiedad.

Fue en el año 2020 cuando la artista ponía a la venta el inmueble por un precio cercano al millón de euros, pero apenas una semana después de estar en el mercado lo rebajaba a 300.000 euros. La casa no es una vivienda cualquiera, sino que está ubicada en una de las mejores zonas de Fuengirola, a 50 metros del Paseo Marítimo, compuesta por dos pisos contiguos que Isabel Pantoja adquirió y reformó a su gusto. 200 metros cuadrados con todas las comodidades, una espectacular terraza acristalada y decorados según los estándares de la cantante.

Según ha trascendido, se ha subastado uno de los pisos que, tal como apuntaba Anabel Pantoja en una intervención en Sálvame, «no está separado físicamente del otro». La subasta ha durado unas dos horas y ha partido de una cifra de 200.000 euros, con una deuda pendiente de 64.000 euros. Un importe que se ejecutó el pasado mes de octubre, de ahí la subasta.

Al parecer, Isabel Pantoja ya pudo vender uno de los pisos, de manera que es el otro el que ha salido a subasta, porque, aunque estén unidos, son dos propiedades independientes. Además, no ha sido una subasta sencilla, ya que, el que lo adquiera tiene que hacerse cargo de la reforma: «está en una zona justamente en la plaza. A 200 o 500 metros tiene la playa. Y todo dentro es mármol. A la hora de dividir este piso, no sé cómo lo podrá hacer… Uno tenía cocina y otro no», ha contado Anabel.

En un principio, la intención era conseguir una cifra cercana a los 800.000 euros por los dos pisos, pero no se ha logrado este importe. A última hora de la tarde, el precio ha alcanzado 126.000 euros, un importe inferior al de la tasación y al que esperaba la propia Isabel Pantoja que, al deshacerse de esta propiedad pretende tener a mano liquidez que le permita hacer frente a los pagos que tiene pendientes, así como poder mantener los gastos de Cantora.