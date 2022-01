Isa Pantoja puede ser la generadora de un nuevo seísmo en el clan. Puede que alguien haya olvidado que hace tiempo que mostró su intención de casarse con su novio tan pronto como la pandemia se lo permitiera. Y ese deseo sigue muy latente en ella de cara a este 2022 que recién acaba de arrancar. De confirmarse, eso haría que se pudieran reencontrar Isabel Pantoja, Kiko Rivera o Anabel Pantoja, todos ellos con fracturas familiares abiertas.

Antes de que eso suceda, la colaboradora de El Programa de Ana Rosa ha pasado unas fiestas diferentes. ¿Cómo las ha afrontado? El pasado martes 4 de enero se la pudo ver a Isa Pantoja saliendo de un hotel en Madrid junto a su amiga Aneth Acosta. Aunque no pudo esta estas navidades junto a su hermano y su madre, sí que contó con la compañía de su hijo Albertito y de Asraf.

Entre sus objetivos para los próximos 12 meses, aparte de continuar con sus estudios, están los mencionados planes de boda junto al marroquí. A la espera de que la situación se normalice y pueda celebrar su boda en Marrakech, Isa Pantoja avisa: «Mis planes pues la boda, ahora mismo está ahí parada porque aún no se sabe si van a abrir fronteras, ojalá abran pronto. Y bueno, seguir con los estudios y bueno, y con el niño y con Asraf», cuenta a las cámaras.

Isa Pi se puede ver en un brete a la hora de confeccionar la lista de invitados. Sabedora de las diferencias -cada vez más insalvables- entre su madre y su hermano, así como de la mala relación actual entre Kiko y Anabel, está por ver qué decisión toma respecto a su boda. ¿Invitará a todos? ¿Solo a uno? La decisión es cuando menos complicada. Lo que tiene claro es que la solución al conflicto no es suya: «No depende de mí»

La hija de Isabel Pantoja mantiene silencio cuando se le pregunta si ha felicitado a su madre el año, si le hubiera gustado pasar la Navidad con ella, si la tonadillera se ha recuperado del mazazo que fue perder a su progenitora. Tampoco quiere entrar a valorar el desencuentro con su hermano ni la última polémica protagonizada por Kiko. En cambio, a lo que sí responde es a la inminente llegada de los Reyes Magos: «Si, sí. ¡Por los niños, así que como tengo uno lo celebro por él y bueno a ver qué pasa y a ver qué les traen!», dice.

Mucho más dialogante se mostró en su última participación en televisión, donde sí que quiso entrar a explicar cómo estaba Isabel Pantoja: «Mi madre no está en situación de celebrar nada, no tiene ganas, es un mal momento para ella, básicamente no le apetece ahora mismo ver a nadie o estar con nadie». El fallecimiento de doña Ana ha hecho trizas su felicidad: «Para todos ha sido un año complicado, pero para ella es más grave por la pérdida de su madre y encima está en Cantora, recordando todo lo que ha pasado continuamente», decía Isa Pantoja en El Programa de Ana Rosa.