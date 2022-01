Kiko Rivera se ha visto envuelto en su enésima polémica y ha estallado de nuevo contra Telecinco. El detonante habría sido el supuesto incumplimiento de contrato por parte del músico durante la actuación que tenía prevista realizar el pasado 26 de diciembre en Asturias. Él cargó contra la cadena, diciendo que «A todos estos de Telecinco que se vayan a la mierda también», por ejercer de altavoz de este asunto y Carlota Corredera le ha contestado con rotundidad: «Yo tengo que decirte Kiko que soy de Telecinco y ya te lo digo, este año no pienso irme a la mierda».

Todo comenzó cuando el pasado fin de semana, Socialité contaba con el testimonio de testigos y promotores del evento, quienes aseguraron que Kiko no había cumplido con lo pactado. Y no solo eso sino que no lo vieron apto para actuar: «La verdad es que no le hemos visto en condiciones para trabajar. Ya no se implica como antes, está perdido, está ausente. El espectáculo no llegó ni a las dos horas y cada cinco canciones se iba, desaparecía…», comentaban al espacio presentado por María Patiño.

Los encargados de llevar al hijo de Isabel Pantoja al principado han dejado caer que el artista se descolgó con las condiciones que solicitó por actuar: hotel, vuelos, seguridad exclusiva y unos términos inalcanzables. El problema es que Kiko Rivera actuó pero tan solo 40 minutos de las dos horas que tenía firmadas. ¿Por qué?

El marido de Irene Rosales quiso explicar en su canal de Twitch los motivos por los que declinó seguir actuando. Visiblemente molesto y por momentos muy alterado, el hijo de Paquirri sostuvo que «estuve en el restaurante de un amigo mío. Lo que no se puede hacer es organizar un evento tal y como está el mundo y España y que todo dios esté sin mascarilla (…) mandé que se pusieran la mascarilla, había más de 200 personas, y no quisieron ponérsela. Quien no lo entendiera que se vaya a la mierda, lo que tiene que hacer la gente es ponerse la mascarilla», comentó enfadado.

Pero el enfado de Kiko Rivera fue a más, atacando a los organizadores: «Y lo que no se puede hacer es organizar eventos, y mira que estoy tirando piedras contra mi propio tejado. En este momento no se puede ir a ningún evento. El dinero va y viene, hijos de puta. Y si te tienes que quedar en tu puta casa y no ganar dinero, te jodes, te aguantas. Y a los empresarios que hacéis eventos ahora mismo, sois todos unas cabezas locas (…) había más de 200 personas y no había no dios con mascarilla. Y luego se están quejando, que se me ha muerto mi madre, que ha muerto mi abuela… ponte la mascarilla y si no tienes que salir, no salgas, pero de eso no hablan», concluyó.