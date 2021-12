Carlota Corredera, tajante con Gloria Camila tras los reproches a Rocío Carrasco

Si hay un tema que en la última semana ha acaparado todas las parrillas televisivas, ese es el de la herencia de Rocío Jurado. El estreno de la docuserie El último viaje de Rocío ha dado de qué hablar, y mucho, al sacarse a la luz 36 toneladas divididas en 18 contenedores de pertenencias de “la más grande”. Una decisión protagonizada por la propia Rocío Carrasco que no ha gustado nada a algunos de los miembros del clan Mohedano, incluida su hermana, Gloria Camila.

Desde que se enteró de la emisión de este homenaje, la influencer aprovechó su colaboración en Ya son las ocho para exponer su no aprobación. Sin reparo alguno, Gloria Camila aseguró que todo estaba en manos de sus abogados y que protegería la memoria y la privacidad de su madre “hasta donde pudiera llegar”. Además, la hermana de José Fernando se mostró visiblemente afectada por haber tenido que conocer a través de la televisión que existían tantos recuerdos de su madre: “Como hija y hermana hay cosas que no llego a entender o que no comparto”, sentenciaba.

Lejos de dar por finalizada la guerra entre hermanas, fue el pasado martes cuando la hija de Ortega Cano denunció en su programa que el único fin de Carrasco con todo esto era el monetario: “La única que se está lucrando es ella”. Pero lo cierto es que antes de su muerte, “la más grande” decidió que su primogénita fuera la heredera universal de su fortuna, haciéndose con su patrimonio de 7 millones de euros, su legado musical y los derechos de sus canciones.

A este dato se ha ceñido Carlota Corredera para rebatir a Gloria Camila en el último programa de Sálvame. A raíz de la emisión de Rocío, contar la verdad para seguir viva, la presentadora se ha coronado como una de las grandes defensoras de la pareja de Fidel Albiac, condenando tanto los supuestos maltratos recibidos por Carrasco como otras situaciones similares a las que miles de mujeres se enfrentan día tras día. Por este motivo, la gallega no se ha quedado callada y ha dejado clara su postura pese a los pronunciamientos de la colaboradora: “Todo el mundo tiene a Rocío Jurado en la boca, pero que no se les olvide que la que tomó la decisión fue Rocío Jurado, no Rocío Carrasco”, explicaba contundente. “La que tomó la decisión fue su madre, parece que todo el mundo se lo reprocha a Rocío Carrasco”, confesó, en un intento por recordarle a la audiencia y a los familiares de la hija mayor de Jurado que fue la cantante quien le confió su legado: “Todo lo que no aparece en el testamento es de Rocío Carrasco. Si hubiese querido que lo tuviese alguna persona más lo hubiese dejado por escrito”, zanjaba la de Vigo lanzando así una pulla directa a Gloria Camila.

Por si quedaba alguna duda, la presentadora hizo hincapié en el tema y quiso desvelar en público el significado de heredero universal, recalcando que es aquella persona que “deposita en ella la potestad de gestionar todo lo que no aparece por escrito en el testamento”. Y al tener este “título” Rocío Carrasco, la única verdad es que puede hacer lo que quiera con los bienes que en su día pertenecieron a su madre.