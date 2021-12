El último viaje de Rocío ha generado un gran revuelo mediático. Si después de la emisión de la docu-serie Rocío: contar la verdad para seguir viva, la familia Mohedano-Flores se colocó en el ojo del huracán, ahora vuelve a estar en primera plana mediática. Parece que, por el momento, es inviable un posible acercamiento entre Rocío Carrasco y algunos de sus familiares, por lo que la guerra sigue abierta. Este martes se ha emitido el especial a La más grande y a lo largo de la emisión, Rocío -hija- ha mostrado algunas de las pertenencias de su madre.

Después, ha sido el turno de Gloria Camila, colaboradora habitual de Ya son las 8, formato presentado por Sonsoles Ónega. Ha sido durante su paso por el programa cuando ha dado su opinión sobre el espectáculo que ha tenido lugar este 14 de diciembre. “Todo lo que se haga para recordar a mi madre me parece bien”, ha dicho en un primer momento. Sin embargo, luego no ha dudado en soltar un tremendo zasca hacia su hermana.

La hija menor de José Ortega Cano ha querido dejar claro que ella no ha cobrado nunca nada por asistir a ningún homenaje de su madre. “He visto esta mañana El programa de Ana Rosa que Joaquín Prat ha hecho unas declaraciones sobre lo de no haber ido mi tía o yo al homenaje a mi madre porque no cobrábamos. Eso es totalmente falso, jamás se me pasaría por la cabeza cobrar por algo que se haga en homenaje a mi madre”, ha comenzado diciendo.

“Es más la familia hemos tenido que poner dinero para que se llevasen a cabo. Los socios de la Asociación de Rocío Jurado pagamos unas cuotas”, ha revelado algo molesta. “La única que está cobrando es mi hermana y si no estuviera cobrando a lo mejor esos contenedores no se abrirían”, ha dicho muy tajante.

Gloria Camila también ha hablado sobre cómo se siente en estos momentos en los que la familia está en el ojo del huracán . «No llevo su sangre -hace referencia a Rocío Jurado-, pero legalmente y estoy muy agradecida porque también soy su hija. Lo dije el otro día y como espectadora me parece precioso ver ese especial donde se han mostrado las pertenencias de mi madre, pero yo esto lo hubiese apartado para el museo», ha dicho.

Por su parte, Rocío Carrasco ha dejado claro que se pensará si va repartir a los familiares algunos de los enseres de la intérprete de Como una ola. Si en un primer momento, cuando Jorge Javier le ha preguntado si iba a dar algo ha dicho que «no», más tarde Carrasco ha recapacitado y, ha confesado que «bueno, ya veremos».

La reacción de Rosa Benito

Rosa Benito, quien estaba muy unida a Rocío Jurado ha roto a llorar al ver algunas de las imágenes que se han emitido a lo largo de la tarde en el especial a Rocío Jurado. También, ha contado que no lo ha visto entero porque lo quiere «ver tranquila».

Además, ha sacado a la luz que fue ella quien tomó la determinación de regalar una joya con brillantes a Gloria Camila. «Yo sé que este gesto le hubiese hecho muy feliz a mi cuñada», ha contado con los ojos vidriosos.