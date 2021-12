Rocío Carrasco se está preparando a conciencia para vivir un día repleto de emociones. Será este marte 14 de diciembre cuando salga a la luz el material inédito de Rocío Jurado, que lleva 13 años guardado y custodiado. Fotos, documentos y demás objetos que conforman el legado de ‘la más grande’. Un material que se guarda en 18 contenedores que serán trasladados hasta diferentes puntos calientes que ha decidido La Fábrica de la Tele, productora encargada de llevar a cabo el show televisado bajo el nombre de El último viaje de Rocío. El programa estará enmarcado dentro de la franja horaria de Sálvame y se podrá ver en Telecinco desde las 16.00 horas. Rocío Carrasco será gran protagonista y durante estos días previos ha estado concediendo algunas declaraciones a Mediaset. Las últimas han sido con El Programa de Ana Rosa, espacio donde trabaja su hija Rocío Flores. Patricia Pardo ha entrevistado a la hija de la cantante para conocer sus sensaciones.

Carrasco está parcialmente nerviosa por lo que se pueda encontrar en las cajas, pero también tiene cierta tranquilidad: «Yo creo saber a grosso modo todo lo que hay en los cajas y en los contenedores, pero al mismo tiempo deseo no saberlo porque tengo mucha ilusión de encontrarme cosas nuevas que no he visto. Yo supongo que habrá cosas de las que yo no me acuerdo. A ver qué tesoro me encuentro que me acerca aún más a mi madre», explica.

Rocío Carrasco no puede ocultar que «estoy nerviosa, ilusionada y ansiosa. Tengo un cúmulo de emociones». Rememora lo feliz que ha sido en el domicilio familiar: «Dentro de esa casa está la vida de mi madre, mi vida y la de mi padre, la de mi abuelo. Yo allí he vivido los años más felices de mi vida». «Podría haber cosas que me pertenezcan a mi porque mi madre. Cuando yo hice la mudanza fue en unas condiciones durísimas y habrá algo de lo que no me acuerde», apunta.

El despliegue puesto en liza será total. Cuatro camiones -al principio iban a ser 3- transportarán los contenedores hasta un punto donde serán abiertos para descubrir su contenido. Durante el trayecto se realizarán diferentes conexiones desde sitios clave en la vida de Rocío Jurado. Un día importante para la familia de la artista, pero en el que la familia no estará unida. Sobre la desunión, Rocío Carrasco expone que «es un día de homenaje. El resto ya se verá y se harán las cosas como se tengan que hacer. Todo el que quiera participar de una manera o de otra puede hacerlo». No le importaría que Gloria Camila o los Mohedano intervinieran: «Yo no soy quién tiene que decir quién va, soy una convidada. Va a ser un día maravilloso. Todo el que tenga ganas y pueda aportar de alguna manera va a ser bienvenido».

En este sentido, la mujer de Fidel Albiac se explaya: «¿Toda la familia unida? Ya habrá tiempo para eso. Lo importante es que mañana va a ser un día maravilloso, que se va a hacer para y por ella y que creo que va a ser algo increíble en cuanto a Rocío Jurado, a su legado, a su persona». No teme que lo que pase durante el día de mañana pueda molestar a alguien: «Yo no sé si habrá personas que se puedan sentir molestas con el contenido de las cajas. Yo no sé lo que me voy a encontrar, pero sé que los documentos más importantes de mi madre los tengo yo en mi casa. Lo que sí sé es que a ella, en ningún momento, nada de lo que hay en su casa le puede perjudicar, ni muchísimo menos».

Sobre las sorpresas que se podrán ver durante la emisión, Rocío avanza que «lo único que no me dicen son los invitados que van a estar- Me han confirmado que tenemos a Miguel Poveda, Marta Sánchez, India Martínez, Lorena Gómez…». Y sentencia con emotividad diciendo que «yo lo único que cambio es que mi madre no se hubiera ido». Para terminar, Patricia Pardo le ha leído la frase que Rocío Flores escribió en Instagram hace unas horas: «Aprendí que la vida cambia en un segundo. Lo que hoy crees que es cierto, tal vez mañana no lo sea. No te aferres a nada, perdona, olvida y empieza de nuevo cada vez que sea necesario. Cambia de camino si no te gusta el que recorres ahora. Y vive con pasión». Un momento inédito en televisión en el que Rocío escuchaba el sentir de su hija y tras el cual, dejaba un tiempo de silencio mostrándose especialmente nerviosa y reaccionando como era de esperar. Rocío Carrasco no quería así manifestarse y ha agradecido al programa la llamada pero volviendo a dejar el suspense en la malograda relación con su hija.