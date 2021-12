Todo transcurría con la normalidad de un viernes más. Rocío Flores acudía a las instalaciones de Mediaset dispuesta a ejercer su rol como colaboradora en El Programa de Ana Rosa. Pero nada ha sido como hasta ahora. Cuando ha llegado a la reunión previa a la emisión y ha visto la escaleta se ha dado cuenta de que iba a coincidir en plató con alguien clave en su vida: Marta Riesco.

Es la primera vez que Rocío y Marta se ven las caras en plató desde que estallase la fuerte polémica por la separación de Antonio David Flores. A recordar que la periodista se vio envuelta de manera involuntaria en la ruptura entre Olga Moreno y el ex Guardia Civil. Se desconoce si de manera privada han podido cambiar impresiones pero, como todos sabemos, el foro de un plató es de vital relevancia es este caso en particular.

Algunas voces afirmaban que el desamor se debía a terceras personas y hubo quien señaló a Riesco como responsable. Fueron instantes muy delicados para todas las partes involucradas y que hicieron que la reportera de Ana Rosa diera un paso al lado y cortó su presencia ante la cámara temporalmente. Bien es cierto que pasado el tiempo ha recuperado su actividad normal.

Marta Riesco estaba sentada a la derecha de Patricia Pardo, conductora del programa en ausencia de Ana Rosa Quintana. Por su parte, Rocío Flores, a la izquierda. La presentadora ejercía de separación entre ellas. Una distancia que también parece haberse incrementado cuando las cámaras se apagan ya que antes era habitual verlas juntas, en planes que se reflejaban en las redes sociales de cada una. Sin embargo, desde hace un tiempo esa tendencia ha cambiado. En este punto cobran especial relevancia el hecho de que Rocío Flores borrase en Instagram todo el rastro de la fiesta de cumpleaños que precisamente le organizó Marta Riesco.

Durante el programa se ha tratado como tema principal el conflicto abierto entre Pepe Navarro e Ivonne Reyes por la paternidad de Alejandro Reyes. Quien tomaba primero la palabra era Marta Riesco. Rocío apenas ha hablado sobre este asunto y se ha limitado a defender a Alejandro Reyes, con quien coincidió en Supervivientes 2020.

En ningún momento se ha entrado a valorar nada relacionado con Antonio David Flores ni su separación. Ha sido llamativo que Marta Riesco no haya completado el club social hasta el final. Aprovechando una pausa publicitaria cercana a las 13:15 horas, la colaboradora se ha marchado, por lo que no se ha dado pie a un encuentro entre ellas al terminar la sección.

El mensaje de Rocío Flores a Rosa Benito

A partir de ahí, la hija de Rocío Carrasco se ha explayado a hablar de su viaje a París junto a Gloria Camila o de la reconciliación entre Belén Esteban y Rosa Benito, a quien mandó un mensaje muy contundente: «Yo nunca me he reído de ti ni de nadie de tu familia». Reconoce que no lo ha pasado bien con este asunto porque se tomó muy mal las declaraciones de Rosa en las que atacaba a Ro. Dice que no le ha llamado porque no habría arreglado nada «ni ella ha tenido la lucidez de llamarle», para zanjar diciendo que «eres mi tía y si en algún momento reflexionas, aquí estoy. Yo no tengo que llamar a nadie».

Hay que destacar también que esta curiosa coincidencia llega después de que Rocío Carrasco reapareciese en la gran fiesta de La Fábrica de la Tele, bailando una conga con Belén Esteban y el resto de rostros de Sálvame. Una productora que tanto Rocío Flores como Antonio David llevaron a los tribunales recientemente por diferentes motivos.