Nuevo giro en el intrincado conflicto entre Ivonne Reyes y Pepe Navarro. La batalla entre ambos se ha vuelto a recrudecer desde que el presentador rompiera su silencio en Sábado Deluxe hace unos días. El asunto ocupa todas las tertulias de actualidad y ahora ha sido la periodista Nuria Chavero quien ha arrojado una nueva variante a escena en El programa de Ana Rosa: un secreto que Ivonne habría guardado durante muchísimo tiempo.

La colaboradora ha contado que la antigua abogada de Reyes tomó la decisión de abandonar su defensa al enterarse de algo que su cliente ocultó siempre. ¿Cuál fue el detonante para que la jurista declinara defenderla en las demandas para demostrar la paternidad de Alejandro Reyes? «La abogada de Ivonne decidía abandonar esa batalla legal e Ivonne se iba a otro despacho de abogados (…) hace un año, Mireia del Pino, la que era abogada e íntima amiga de la familia de Ivonne Reyes, se encuentra con la documentación de esa prueba de ADN de Pepe Navarro».

La reportera de Ana Rosa añade que Del Pino «no puede seguir defendiéndola tras conocer el resultado, le pide explicaciones e Ivonne se viene abajo, le reconoce que ha ido a hacer esa prueba pero no sabe por qué». El resultado habría sido que Pepe Navarro no es el padre del hijo de Ivonne Reyes, algo que el que fuera presentador de Esta Noche Cruzamos el Mississippi quiere demostrar. El espacio de Telecinco ha aportado además unas declaraciones de la exabogada de la venezolana: «No te puedo revelar el por qué por el secreto profesional. Yo dejo de trabajar con ella porque pierdo la confianza, porque ella no es sincera 100%».

Pepe Navarro vuelve a tomar la palabra

Después de que Nuria Chavero sacase a relucir el secreto mejor guardado de Ivonne Reyes, el teléfono de Alessandro Lecquio ha comenzado a vibrar. El italiano ha descolgado y al otro lado de la línea estaba Pepe Navarro. El periodista ha vuelto a incidir en el discurso que viene manteniendo desde hace años: «No lo hago por la herencia, es porque es el único hito en este instante en el que lo judicial puede entrar en protagonismo… ese momento en el que hay una posibilidad judicial para que se sepa públicamente que Alejandro Reyes no es hermano de mis hijos y, por lo tanto, no es mi hijo».

Sobre el paso adelante mediático que ha decidido dar ahora, Pepe Navarro lo justifica explicando que «hace 10 años que esta señora- Ivonne Reyes- se pasea por platós y revistas, vejando, mintiendo y difamando. Cuando tienes toda la documentación de su gran falsa, el público a través de esta señora crea una imagen de mi totalmente falsa… es la hora de mi réplica». Por último, confirma el secreto de Ivonne desvelado por Nuria Chavero: «Hace 7 años le ofrecí hacernos la prueba y esa señora se niega… si quiere buscar la verdad para su hijo se podría hacer la prueba y no lo ha hecho», concluye.