El último programa de Sábado Deluxe marcó la historia de la cadena para siempre. Pepe Navarro no se sentaba en un plató de televisión desde agosto de 2009, y en esta ocasión rompió esa tendencia para ir al programa dirigido por Jorge Javier Vázquez con pruebas en mano que pudieran demostrar que él no es el padre de Alejandro Reyes.

En un primer momento, el de Córdoba tuvo oportunidad de hablar con el presentador sobre cómo fue su pasado televisivo y si estaría dispuesto a volver a formar parte de los medios de comunicación. Una cuestiones de las que el propio Pepe tenía clara la negativa respuesta, aunque es cierto que guarda un bonito recuerdo en su retina de aquella etapa frente a las cámaras.

Llegaba el momento de hablar de Ivonne Reyes y para introducir el tema, el equipo de Sábado Deluxe preparó unos vídeos en los que se ve cómo fueron las primeras tomas de contacto entre el periodista y la actriz, allá por 1995. En los cortos se puede ver la gran complicidad que existía entre ambos, algo que se rompería para siempre con el nacimiento de Alejandro.

Una relación con malentendidos

Mientras el protagonista de la noche observaba detenidamente los vídeos, aprovechó para aclarar que entre Ivonne y él nunca hubo una relación sentimental. Según Navarro, la venezolana habría llegado a mentir en el juzgado respecto a este tema, ya que nunca se produjeron encuentros externos, como cenas en restaurantes, más allá de los sexuales. Cabe destacar que el inicio de la relación entre ambos tuvo lugar cuando Pepe seguía siendo esposo de Eva Zaldívar. El matrimonio no estaba pasando por un buen momento y el presentador puso rumbo a una “doble vida” de la que ha confirmado sentirse arrepentido y haber zanjado dos años después de su inicio.

La pregunta más esperada

Durante el transcurso de la entrevista, llegaba la pregunta más esperada: ¿Por qué Pepe Navarro no había querido someterse a la prueba de paternidad si tenía claro que Alejandro Reyes no era su hijo? Durante varios años, el periodista se negó a hacerse un test que corroborara si el hijo de Ivonne era suyo o no. Una decisión que asegura haber tomado “por dignidad” que acabó con la vía legal “en su contra”: “Yo tenía la convicción de que, al no haber pruebas, se apagaría lo que decía. Tuve la mala suerte de que, a pesar de demostrar que todo lo que decía era mentira, me adjudicaron la paternidad”, concluía, reconociendo un “error” que le ha perseguido durante los últimos años.

La verdad sale a la luz

Aunque confiesa no saber aún quién es el padre, Pepe Navarro tiene claro que él no: “Ahora puedo decir con toda certeza que el hijo de Ivonne Reyes no es mío”. Muy fiel a sus convicciones, el presentador de Esta noche cruzamos el Mississippi declaró que la que fuera su amante “sabía a ciencia cierta desde 2017” que él no es el padre de su hijo. Unas durísimas declaraciones que vinieron acompañadas de una posterior explicación. Por esa fecha, el periodista descubrió que Ivonne estaba intentando demostrar que Pepe era el padre de su hijo por medio de detectives privados, enviando pruebas del supuesto progenitor y del joven a un laboratorio. En cuanto se enteró, Navarro decidió investigar por su cuenta y ponerse en contacto con el laboratorio mencionado, que le confirmó que al comparar los ADN de ambos, el resultado había sido negativo.

Nada más saber esto, el comunicador decidió entablar unas conversaciones con Ivonne para que ambos llegaran al acuerdo de hacer estas pruebas conjuntamente. Aunque a priori parecía encantada con este giro, finalmente Reyes decidió echarse para atrás y acogerse a la sentencia que confirma que Pepe es el padre biológico de su hijo. Pero no tranquilo con eso, el supuesto padre contrató a un detective que cogió un tenedor con muestras de ADN de Alejandro que volvería a demostrar que el escritor no es el padre del joven.