El último programa de Sábado Deluxe estuvo cargado de emociones. Después del polígrafo de Carmen Borrego, los colaboradores daban paso a una invitada de lo más especial: Isabel Torres. La actriz protagonista de La Veneno acudió al programa después de que su médico le anunciara que le quedaban dos meses de vida a consecuencia del cáncer que parece. Una aparición de lo más ilusionante tanto para la audiencia como para la propia protagonista, que agradecía al espacio el haber contado con ella.

Entre pregunta y pregunta de Conchita a la hermana de Terelu, María Patiño se dirigió a Isabel Torres mientras las cámaras enfocaron su llegada. Un gesto que provocó casi por inercia que todos los presentes en el plató se levantaran a ovacionar a la nueva invitada durante varios minutos, lo que dejaba entrever que la noche iba a pasar a formar parte de la historia de Telecinco. Ante tal apoyo, la intérprete solo tenía palabras de agradecimiento: “Qué emoción, por favor. Muchas gracias, de corazón, muchas gracias. Me emociono… […] Gracias a todos ustedes, de verdad. Porque para mí es un honor estar en uno de los programas, por no decir el mejor programa de la televisión, le pese a quien le pese” aseguró. Y para crear aún más expectación, María Patiño confirmó que la gala estaba cargada de sorpresas: “Hoy además va a ocurrir algo excepcional que no ha ocurrido en los años que llevamos aquí. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación del programa”, expresó.

En medio de la charla entre presentadora e invitada, Patiño se quiso poner en la piel de Isabel e imaginar cómo vivió el momento en el que le comunicaron el tiempo que le quedaba de vida. Por su parte, la actriz contestaba con una reflexión: “Desde el momento en el que me diagnosticaron, que fue prácticamente a la par que nuestra querida Mila, escuchar un pájaro en cualquier parque o el mismo ruido del mar tiene un valor inmenso porque no sabes cuánto tiempo más vas a poder disfrutar de él. […] De verdad te lo digo que no saben lo inmensamente afortunada que soy de poder estar esta noche con todos ustedes. Los sigo cada sábado y entre semana cada vez que puedo”, confesó Torres, provocando la emoción de todo el público.

La artista quiso dejar claro que era una gran seguidora de Sálvame y de Sábado Deluxe, ensalzando su gran labor mediática al dar voz a diversas historias y al acompañar a la audiencia en su día a día: “De verdad, hacéis una labor maravillosa de entretenimiento, de divertir a la gente. Muchísima gente se siente sola… Y teniendo Sálvame tenemos algo más”, manifestaba, mientras que Patiño aseguraba que la única “obligación” del programa durante esta visita era “hacer feliz” a su invitada.

Por si fuera poco, el programa tenía una gran sorpresa preparada para Isabel. La cúpula se había puesto en contacto con el secretario general de los Premios Ondas para que se le entregara el galardón durante la entrevista, ya que la actriz no pudo acudir a la gala. Un momentazo que Jaume Serra no ha querido dejar pasar y ha dedicado unas enternecedoras palabras a la canaria.