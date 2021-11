No son momentos fáciles para Kiko Hernández. El colaborador de Sálvame tuvo que lidiar con tres pérdidas totalmente inesperadas: la muerte de su tía, la de Mila Ximénez y la de Begoña Sierra, dueña del Bingo Las Vegas. Una serie de varapalos que hicieron que el exconcursante de Gran Hermano tomara la decisión de apartarse de la televisión temporalmente para poder recuperarse y volver con más fuerza que nunca.

Casi veinte días después, Kiko decidió volver a Telecinco con las pilas cargadas. Aunque ha querido demostrar que sigue acordándose de su querida amiga Mila en cada día que pasa publicando un bonito vídeo en su Instagram con la periodista como protagonista. No cabe duda de que las paredes del plató de Sálvame han sido testigos de miles de momentos felices de la colaboradora, y así lo ha hecho ver Kiko dejando constancia de una de las secuencias más graciosas de Ximénez. En el vídeo, aparece la periodista cambiando de humor en cuestión de segundos cuando el programa dejaba ver una imagen de ella misma disfrazada de Menina. Kiko ha querido hacer gala del peculiar humor de la fallecida con este pequeño corto acompañado de unas tiernas palabras: “Qué daría porque todo fuera como antes, qué daría por volver a abrazarte, que daría porque nunca dejes de mirarme, qué daría si pudiera besarte. No te olvido amiga”, escribía, haciendo referencia a la canción Cuanto te echo de menos de León Bravo.

Una pérdida muy amarga para Kiko

Tener que seguir con el día a día en Sálvame pese a la ausencia de Mila Ximénez no fue algo que al presentador le resultara sencillo. El fallecimiento de su compañera cayó como un jarro de agua fría en su vida, y a su dolor se sumo también el de la pérdida de Begoña Sierra: “Llevo un año que ya no puedo más, se me junta un duelo con el otro, y llega un momento que revientas”, explicaba apenado a la dirección del programa mientras pedía su baja temporal.

Durante sus más de dos semanas de break, Kiko ha podido asimilar los fallecimientos ocurridos con el apoyo de sus seres queridos, que estuvieron pendientes en todo momento del estado anímico y físico del colaborador, ya que la artritis psoriásica que padece desde hace una década se habría agravado en los últimos meses. Un cúmulo de hechos negativos que el tertuliano ha conseguido apaciguar haciendo un descanso de todo lo relacionado con su entorno mediático.

El recuerdo de Mila Ximénez permanece muy presente

No es la primera vez que un compañero de Sálvame dedica unas palabras a la que fuera su compañera hace tan solo unos meses por medio de sus redes sociales. Ya lo hacía hace unas semanas el propio Jorge Javier Vázquez, que publicaba vía Instagram una imagen de ambos en el plató de Gran Hermano VIP junto a un pie de lo más emotivo: “No hago otra cosa que pensar en ti”.

Mila Ximénez fallecía el pasado 23 de junio después de haber librado una batalla contra el cáncer de pulmón que padecía. Un golpe que no pasó desapercibido dentro del entorno de Mediaset, que recuerda a la que fuera su compañera por medio de homenajes y muestras de amor que suceden muy de seguido.